動畫迷的聖地探訪與健行：埼玉縣飯能市

動畫迷的聖地探訪與健行：埼玉縣飯能市文化 漫畫 動漫 自然環境 觀光旅遊
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
首都圈內，從高尾山到御岳山、奧多摩地區，有眾多的登山和健行路線。從東京的池袋站搭乘西武池袋線，約50分鐘即可抵達的飯能市，也有一些只有內行人才知道的美麗健行路線。
現在雖然是人口不到八萬人的小鎮，但在江戶時代以供應木材而聞名，至今仍被蔥郁的山林圍繞。
在健行和戶外活動方面，飯能或許是關東地區顯為人知的好去處之一。實際上，這個地方與現代動漫之神手塚治虫有深厚的淵源。2011年開始在漫畫雜誌連載的《前進吧！登山少女》（作者：Shiro）也為飯能掀起了一波熱潮。到了2013年，電視播出了該漫畫的動畫版第一季之後，當地的人氣更是直線上升。
穿過復古銀座商店街，來到登山聖地
正如漫畫的書名，這部作品的主題為登山，內容出現許多實際存在的健行區域。故事主角之少女們居住在飯能，故事的舞台即是周邊的山區。作者本身正是出身於所澤的登山者，難怪他選擇了這個不太廣為人知的此區域。實際上，飯能有各種登山與健行路線，最近的健行路線從車站即可徒步前往。
從飯能車站的巴士停靠圓環出口出發，沿著有「飯能拱門」的大道前進，在第二個路口左轉，眼前即是飯能銀座。這條狹窄而樸實的商店街雖然與東京繁華區完全不同，但那鋪有石塊的街道、古老的標誌、生鏽的招牌，因陽光曝曬而開始泛黃的照片和海報，散發著數十年前的古老魅力。《前進吧！登山少女》的主角雪村葵和其他少女經常造訪這條街道，也是此趟散步之旅最先造訪的動畫聖地。實際上，許多店家都裝飾著動畫中的相關人物或場景。
穿越銀座通繼續前進，會發現一些別有趣味的景物。首先，會抵達真言宗智山派的觀音寺。這裡的奇特之處在於通常寺廟的「象徵物」是鐘樓，但在這裡坐鎮在鐘樓裡的不是拜鐘，而是一隻白象。
太平洋戰爭期間，資源匱乏的日本迫切需要所有的鐵屑，因此當時觀音寺的住職似乎被迫放棄了寺廟的鐘。到了1960年代，一尊由當地商店老闆贈送的白象取代了原本的寺鐘，最近也出現在《前進吧！登山少女》的故事中，吸引著新一代的聖地巡禮者前來，在色彩繽紛的繪馬上寫下自己的心願。
往山區的途中，會先抵達另一個動畫取景地——飯能中央公園。這個公園裡還有另一個動漫迷的朝聖景點，先埋下伏筆，詳細留待文章後半做介紹。
中央公園對面的大寺為能仁寺，屬於禪宗宗派。江戶時代，這座寺廟深受將軍的喜愛，在飯能一帶擁有20個分寺。然而，其後這座寺廟陷入困境，並在幕末軍與新政府軍交戰的「飯能戰爭」（1868年）中被焚毀。寺裡尤以建於桃山時代的庭園特別美麗，被選為「日本庭園100選」之一，300日圓即可進入參觀。
在能仁寺的後方，有許多像是《前進吧！登山少女》中出現的容易抵達又好走的健行路線。其中最近的是天覧山，由於海拔僅195公尺，路線宛如讓初學者試走般容易，是很好的運動。山頂原本有一座愛宕神社，因此這座山曾經被稱為愛宕山。1883年，明治天皇曾親臨此地視察陸軍的訓練。從山頂的觀景台可以眺望秩父連山、奧多摩，晴天時甚至能遠眺富士山。
再往西走，有通往見返坂和多峰主山（271公尺）的健行路線。視時間和體力，還可以從天覧山往東邊去，享受奧武藏自然步道（約11公里）。此地區有許多健行路線，飯能市的官方網站提供了許多地圖和相關資訊，包括巴士或電車的接駁路線。
手塚治虫公認的原子小金剛銅像
下山後再去一次中央公園吧。這個地方從過去就一直與日本動畫有著深厚的緣分，走進公園能發現裡面有一尊手塚治虫（1928-89年）的人氣角色——原子小金剛的銅像。其實這個原子小金剛銅像是現存少數獲得官方認可的銅像之一，透露出手塚與飯能市之間的深厚情誼。自從完成以來，據說僅有少數極度狂熱的手塚粉絲知道此銅像的存在，可謂究極的動畫聖地。
在飯能設置這座獨特的原子小金剛銅像的背後主角是當地的居民野口勲先生，他曾在手塚製作公司任職。野口先生從小就是手塚的忠實粉絲，並於1964年進入該公司的出版部門工作。後來為了接手家裡的種苗店「野口之種」而辭職，但離職後仍與手塚保持密切的關係。他不僅取得在店內展示手塚筆下角色的許可，還擁有以《火之鳥》中不死鳥為造型的霓虹招牌。
1980年的某一天，手塚先生打電話給野口先生，說明打算將兼作為辦公室的自宅搬到飯能，因此想請野口先生幫忙找適合的土地。當野口先生拿著找到的土地照片親自拜訪事務所時，才知道手塚先生已經找到別的土地，預計將自宅搬到東京西邊郊區的東久留米，工作室則搬到埼玉縣的新座。野口先生非常失望，但他也因此決心至少要在飯能設置原子小金剛的銅像。
為了籌措建造銅像所需的300萬日圓，當地的商工會議所決定舉辦漫畫節活動。野口先生聯絡了一些漫畫家朋友，請他們提供簽名，然後拍賣這些簽名品以籌措資金。漫畫節在1981年和1982年連續兩年舉辦，手塚先生本人也參加了第二屆，捐贈了超過100張的簽名。銅像由畫家廣瀨敬二在飯能的工作室鑄造，完成後於1983年5月29日舉行了揭幕典禮。
天覽山和塔之巢山都是輕鬆的登山路線，不妨也在這一帶逗留散步一下。往下走到入間川，欣賞一下紅色的割岩橋也是一個好主意。順帶一提，在入間川對岸的小丘上有更多健行路線。
最後想要建議死忠的動漫迷，雖然要繞一下路，但不妨去看一下聖望學園。雪村葵和倉上日向，以及一樣喜歡健行的朋友們所就讀的即是這間學校。將此學校做為故事舞台的還有1990年被翻拍為真人電影的漫畫《櫻園》，以及2004年開始持續播放14年的棒球漫畫《最後一局》中的敵隊高中的藍本校。此外，還出現在2000年上映的恐怖電影《死者學園祭》中。
前往飯能的方式
- 從東京的池袋站搭乘西武池袋線往秩父方向的列車，於飯能站下車。
- 關於飯能相關的活動資訊，請參考網站 https://hanno-tourism.com
原文英文。
標題圖片：飯能銀座通的動畫裝飾（© Gianni Simone）