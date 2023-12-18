大子漆：文物修復中不可或缺的塗料

時尚中的傳統美“Cool Traditions”

在茨城縣大子町採集的「大子漆」是品質最上等的漆。在最後精加工階段，將其塗刷在器物表層後，會發出獨特光澤，因而主要被用於製作高級漆器。但在國產漆日漸衰落的背景下，鼎盛時期超過150人的採漆工，也由於年事已高等原因而不斷減少，現在僅剩寥寥數人。