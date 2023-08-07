「忍」的精髓──忍者學的基礎知識和最新研究

大河劇『怎麼辦家康』，劇中服部半藏率領的伊賀忍者成了熱門話題。擔任劇中忍者考證的三重大學山田雄司教授以三重大學為據點，引領忍者研究活動。我們向山田教授請教了從史料和忍者術書籍如何看出忍者的厲害之處？為什麼忍者在國外也能贏得人氣？

三重大學人文學系教授。國際忍者研究中心副所長。1967年於靜岡縣出生。主要著作有『忍者的歷史』『忍者的精神』（皆為角川出版），並監修2023年2月出版的『忍者學大全』（東京大學出版）

服部半蔵的實際面貌 人們俗稱「服部半蔵」的服部正成是知名度很高的伊賀忍者，但山田教授說「他是名列前茅的神槍手武將」。「父親是伊賀出身，想必會使用忍術吧，但正成是三河國岡崎（愛知縣）出身的。正成本身並非忍者，應該是讓忍者們團結起來的人吧。」 1582年，織田信長於「本能寺之變」身亡後，帶著寡眾滯留在邊界的德川家康，從山中的伊賀路逃回領地岡崎。聽說當時在正成的指令下，伊賀和甲賀的人一路護衛德川家康，但這個說法並非定論。 「關於穿越伊賀的路線主要有三種說法，可以確定的是伊賀和甲賀的人在途中應該是給予許多幫助。 當時可說是家康生涯中最千鈞一髮之際，但史料中沒有正成活躍的記錄。」 不過，伊賀的人們確實擁有家康的深厚信賴， 1590年，他們與家康一同進入江戶，並守護甲州街道的要衝之地。現在皇居西側的半藏門的名稱由來就是因為靠近以前正成家而來的。 「忍者最後的活躍是在『島原之亂』（1637～38）。當幕府軍從事鎮壓活動時，九州的各藩所雇用的忍者們，潛入城內搜尋天草四郎的蹤跡，盜取兵糧，暗中貢獻良多。其中發揮最大效果的是細川藩（熊本）的忍者。他用帶火的箭將四郎的房子燒光。」 忍術的百科辭典『萬川集海』 在和平的江戶時代，忍者的職務也發生了變化，變成維持各地治安、看守門房、護衛藩主等等。 17世紀後半，因為怕口述傳授的技術消失，漸漸出現記載忍術和心得的忍術書。其中也有像是「樹葉隱藏術」等等現實中辦不到，或像是魔咒的忍術，不過大多是提及如何在嚴峻的狀況下求生或如何幫助完成任務的知識。 『萬川集海』（1676年）全長22篇，將伊賀・甲賀的忍術統整為百科辭典。從忍者的心理準備到侵入術、破壞術、武術、變裝術、交際術、天文術等等，記載了各式各樣的忍術。從修驗道衍伸出很多忍術，像是用手刻印的「九字護身法」、火術及藥草知識等等就是其中一部分。另外，書中還將忍者所使用的道具分類成登器、水器、火器等等，並附上製作方法的圖示。 順道一提，利用女色蒐集情報則稱為「Kunoichi術」。「『Kunoichi』並非指女忍者。在史料中並沒有女忍者的記錄，也沒有專門從事忍者的女性。女忍者的出現，只在昭和以後的科幻片中。」 忍術書是智慧的寶庫，許多知識也可以運用於現代社會。 「比如忍者的攜帶保存食品的兵糧丸，材料裡放入對身體很好的人參等補品，『息長』呼吸法也證實對安定精神有很好的效果。這本書從人際關係到醫學、藥學，還有精神面，涵蓋很多現在人能具體實踐的內容。」

忍者精神 『萬川集海』一開始即闡述「正心」的重要性。不可為私利私欲使用忍術。就算做了大事也不傲慢，堅守仁義忠心。時時認真面對自己，禁私欲。忍者的三禁是「酒、色、慾」。 山田教授說，「『忍』字蘊含著忍者的精神。」「刃的下面寫著心，表現出就算遇到胸上被捅了一把白刀的危險狀態，心也不會動搖。」 「另外，『忍』有耐住、忍住的意思，也有悄悄進行的意思。有著耐得住嚴厲的修行，秘密完成危險的任務之意。」 死的時候也不能在敵方留下任何痕跡。這就是忍者的本義。 活躍於各種娛樂領域 江戶時代，忍者廣泛出現在歌舞伎、小說、浮世繪等等作品裡。實際上無人知曉忍者是怎樣的存在，所以在各作品中成為能自由發揮的腳色。將忍者與黑衣手裏劍形象相連的也是在江戶時代。其實沒有能一眼就辨識出的忍者服裝，也沒有使用手裏劍的確切記錄。 擁有人氣的是會操縱蟾蜍的妖術師・兒雷也、大怪盜石川五右衛門。五右衛門是1594年前後實際存在的怪盜，最後被處以烹刑，也因而衍伸出了許多故事，比如使用從伊賀忍者學到的忍者術偷東西，曾威脅豐臣秀吉的性命，潛入伏見城內等等。 忍者這個職務到了江戶末期趨於尾聲， 從明治末期到大正期間透過立川文庫的刊行，甲賀流忍者的猿飛佐助獲得了大量的人氣，也興起一波忍者術。

伊藤銀月著『忍術的極意』（1917年／國立國會圖書館數位典藏） 在眾多研究者中， 作家兼評論家伊藤銀月（1871～1944）是以科學方式研究忍者術的先驅，將忍者術定義為「一種身心鍛錬法」。他執筆寫下『忍術的極意』一書，另外還投稿Japan Magazine（1918年），名為「THE NINJUTSU」的文章被視為首次向海外介紹忍者的情報。 進入昭和時期，自稱「甲賀流忍術14世」的藤田西湖（1899～1966），向觀眾表演耐苦練習的一環，比如將全身插滿長針、吃下玻璃杯等等忍術， 讓眾人瞠目結舌。他在世界大戰前曾在培養間諜的陸軍中野學校教書，是專精各種武術的特異人物。 1960年代以後， 忍者擴大了活躍的領域， 涵蓋了電影、連續劇、漫畫、動畫等等。