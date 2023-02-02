天狗：從魔升格為神的稀有妖怪

日本☆人偶天國

據說天狗是居住在深山裡的妖怪。它長著高高的鼻子，具有不可思議的神通，身上生有翅膀，能自由自在地飛來飛去。在中國，天狗是長著狗的模樣的妖怪，但傳入日本後，它從「狐狸」到「流星」，從「墮落天使」到「預兆戰亂的流星」，再發展為「神」，其形象發生了形形色色的演變。

在日本，天狗由狐演變為鳥 「天狗」傳到日本，是在7世紀的時候。據《日本書紀》記載，西元637年2月，一顆大大的流星從東向西劃過天際，發出雷鳴般的轟響。對於這種現象，有位叫做旻的僧侶說道：「這不是流星，是天狗」。旻曾經作為遣隋使到中國留學，估計他是根據相關中國天狗方面的知識才這麼說的。 在中國，天狗的出現通常被解釋為發生戰亂的預兆。在《日本書紀》的記載中，天狗現象之後，同一年發生了蝦夷（奈良時代和平安時代，日本對不順從朝廷的東北地區族群的稱呼──譯註）叛亂，果真應驗了戰亂徵兆一說。不過，天狗在日本的形象並未作為流星、隕石而固定下來。取而代之的是，在《日本書紀》中「天狗」被標上「Amatsukitsune」的讀音，從平安時代中期的10世紀開始，天狗變成狐狸一樣的「迷惑人的妖怪」，逐漸廣為人知。在11世紀上半期成立的《源氏物語》中也提到天狗，它是作為將人哄騙後帶走，也就是「神隱」的妖怪出現的。 另外，從平安時代後期到中世，由於能在天空中飛，天狗的形象演變為鳥的樣子，特別是老鷹的樣子。12世紀上半期成書的《今昔物語集》中，記載了很多天狗出場的故事，但天狗的真身顯現為「鳶鳥」。

《程義經戀源一代鏡三略傳第二》。描繪了源義經以鞍馬山的貴船明神化身大天狗以及烏天狗為對手勤奮修煉武藝的情形。這是根據室町時代創作的民謠《鞍馬天狗》描繪的。1847-1852年歌川國芳畫（筆者藏）

暗示鐮倉幕府的滅亡 幾乎在「鳥形」天狗出現的同時，天狗又被賦予了佛教的敵人「魔」的形象。也就是當佛陀在菩提樹下準備開悟時出現的、干擾他的「魔」。從此，天狗也帶上了與這個「魔」相同類型的、妨礙僧侶修行的妖怪性格色彩。 同時，也有人認為，在權力鬥爭中失敗，含恨而死的高僧化作了天狗。原本應該超越了欲望和衝動感情的高僧，在煩惱的漩渦中醜惡地死去。這對身處佛門的人來說意味著「墮落」。本來一身清淨的僧侶，像墮落天使一般墜入了黑暗深淵，變成了天狗。 到了南北朝時代、14世紀之後，由於政局不穩，天狗預示著戰亂來臨的看法更為普遍。這也可以說是一種「返祖」，因為這正是中國的天狗原本所蘊含的意義。在《太平記》中，記載了鐮倉幕府最後的當權者北條高時的面前出現了天狗、並唱著「想見天王寺的妖靈星」的情形。所謂妖靈星，是天下大亂時出現的彗星，暗示著天王寺的附近會發生動亂，不久鐮倉幕府就會滅亡。天狗與怪異的彗星結合在一起這點上，也回歸到中國的天狗形象。而且，當時只要有什麼不可思議的現象發生，全部會被解釋為天狗所為。從這個意義上來說，在14到16世紀的日本，天狗一直是妖界的代表性存在。

以《太平記》為題材創作的歌舞伎「北條九代名家功」，這幅彩色浮世繪描繪了天狗化身為田樂法師、出現在北條高時面前跳舞的畫面。俗稱「高時」的這個場景特別受到好評，其後也被長期上演，並成為新歌舞伎壓軸戲之一。1887年歌川國政畫（筆者藏）