立冬在西曆的11月8日前後。早晚天氣變得寒涼，天黑得也早了，讓人感到季節的變化。

「木枯」顧名思義，指的是北邊吹來的「讓樹木枯萎」的強勁寒風。日本氣象廳會在10月中旬到11月末這段時間，宣佈每秒風速達8公尺以上的第一場北風為「木枯1號」。

日本北部和山區降下初雪。在山嶽地帶觀測到「初冠雪」（每年第一次在山頂發現冰雪堆積的現象——譯註）後，就要正式著手準備過冬了。不過從11月到12月上旬還會出現小陽春天氣，氣溫平穩，晴朗無風，日語中叫「小春日和」。

七五三

「七五三」是日本的傳統節日之一，孩子長到3歲、5歲、7歲時要去感謝氏神，祈禱他們健康長壽。以前是在11月15日舉行祝賀儀式，但現在越來越多的人在11月的任意一天慶祝。每年的這段時間，神社和寺廟裡就會熱鬧起來，人們身著盛裝舉家前來參拜。慶祝的年齡有性別差異，一般男孩是5歲，女孩是3歲和7歲，不過有些地區也會在男孩3歲的時候過節。

前去進行「七五三節」參拜時，神社和寺廟會發一種紅白兩色的長棍狀麥芽糖——「千歲糖」，祝願孩子茁壯成長。



「七五三節」參拜（圖片：PIXTA）

酉市

酉市是11月的酉日在與老鷹乃至鳥類有淵源的神社和寺院舉辦的節慶活動。第一個酉日叫做「一酉」，後面的依次稱「二酉」「三酉」。

「熊手」是酉市售賣的一種耙形吉祥物，據說可以開運招福，寓意生意興隆。其中以東京都臺東區的鷲神社售賣的熊手最為有名，看點是賣家和顧客之間的討價還價。如果買賣成交，賣家就會一邊吆喝，一邊用「三、三、三、一」的節奏拍手，並重複3次。每年都有許多人前往鷲神社購買裝飾著金幣、萬寶槌、七福神等吉祥物的熊手。