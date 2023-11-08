立冬文化 生活 飲食 自然環境 歷史
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立冬在西曆的11月8日前後。早晚天氣變得寒涼，天黑得也早了，讓人感到季節的變化。
「木枯」顧名思義，指的是北邊吹來的「讓樹木枯萎」的強勁寒風。日本氣象廳會在10月中旬到11月末這段時間，宣佈每秒風速達8公尺以上的第一場北風為「木枯1號」。
日本北部和山區降下初雪。在山嶽地帶觀測到「初冠雪」（每年第一次在山頂發現冰雪堆積的現象——譯註）後，就要正式著手準備過冬了。不過從11月到12月上旬還會出現小陽春天氣，氣溫平穩，晴朗無風，日語中叫「小春日和」。
七五三
「七五三」是日本的傳統節日之一，孩子長到3歲、5歲、7歲時要去感謝氏神，祈禱他們健康長壽。以前是在11月15日舉行祝賀儀式，但現在越來越多的人在11月的任意一天慶祝。每年的這段時間，神社和寺廟裡就會熱鬧起來，人們身著盛裝舉家前來參拜。慶祝的年齡有性別差異，一般男孩是5歲，女孩是3歲和7歲，不過有些地區也會在男孩3歲的時候過節。
前去進行「七五三節」參拜時，神社和寺廟會發一種紅白兩色的長棍狀麥芽糖——「千歲糖」，祝願孩子茁壯成長。
酉市
酉市是11月的酉日在與老鷹乃至鳥類有淵源的神社和寺院舉辦的節慶活動。第一個酉日叫做「一酉」，後面的依次稱「二酉」「三酉」。
「熊手」是酉市售賣的一種耙形吉祥物，據說可以開運招福，寓意生意興隆。其中以東京都臺東區的鷲神社售賣的熊手最為有名，看點是賣家和顧客之間的討價還價。如果買賣成交，賣家就會一邊吆喝，一邊用「三、三、三、一」的節奏拍手，並重複3次。每年都有許多人前往鷲神社購買裝飾著金幣、萬寶槌、七福神等吉祥物的熊手。
薄酒萊新酒解禁（11月第3個星期4淩晨零點）
每年11月的第3個星期四允許法國薄酒萊地區釀造的紅葡萄酒新酒「薄酒萊新酒」上市銷售，由於時差原因，日本可以比法國領先一步品嘗到美酒。日本在20世紀80年代後期泡沫經濟的助推下，掀起了一股薄酒萊新酒熱。之後，90年代後期紅葡萄酒熱席捲日本，薄酒萊新酒便在日本扎下了根。
白菜
又到了該吃火鍋的季節了。白菜原產於中國，英語中叫「Chinese cabbage」，是東方代表性蔬菜之一。據說參加甲午戰爭和日俄戰爭的士兵在戰地吃過白菜後，將種子帶回日本，於是日本也開始種植起了白菜。白菜沒有怪味，適合雞肉水鍋、涮鍋、什錦鍋等火鍋吃法，也可醃製、燴煮或炒食，與各種菜肴搭配都相得益彰。白菜裡面富含的鉀可促進體內多餘的鹽分排出，維生素C還可預防感冒。
金針菇
許多種蘑菇都是秋天的季語，金針菇卻是秋冬兩季的季語，因為野生金針菇從晚秋到初冬都是應季食材。市面上銷售的是避光栽培的金針菇，所以是白色，而野生金針菇是茶色的，菌傘大些，菌柄也比較短。最近市場上也在銷售與野生種雜交的茶色金針菇。金針菇在蘑菇家族裡維生素B1含量最高，恢復疲勞的效果很好。
河豚
河豚會靠近日本沿岸產卵，所以11月起開始上市。河豚和日本人的淵源由來已久，在出土的大約2萬年前的舊石器時代文物中，能看到河豚科的骨骼。然而，豐臣秀吉出兵朝鮮時（1592-1593年的文祿之役、1597-1598年的慶長之役），路過山口縣下關附近，很多士兵因誤食河豚中毒身亡，秀吉因此頒佈了河豚禁食令。據說此後，1888年第1任首相伊藤博文到訪下關時，恰逢海上風暴，漁民無法捕魚，就只能拿出河豚招待，這便促成了山口縣一縣河豚禁食令的解除。
處理河豚需要備案，還要有執照。各都道府縣根據各自的條例進行管理，如肝臟和卵巢等有毒部位應裝入可上鎖的容器保管，等等。因為有毒，所以「一旦中招就會喪命」，河豚被比作「鐵砲」（日本古代的火繩槍——譯註）就是由此意引申而來。於是，河豚生魚片被稱為「鐵魚生」，河豚火鍋叫做「鐵魚鍋」。而下關則稱河豚為「Fuku」，與「福」字諧音，以求吉利。
河豚口感清淡，肉質卻極為鮮美。可以製成生魚片、水煮魚皮絲、烤河豚、河豚魚白、火鍋、乾炸魚塊、魚鰭酒等，食用方法多樣。
標題圖片：茶梅（PIXTA）