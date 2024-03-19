第1回：日本人眼中「神」為何物

《八百萬眾神》入門

本系列將介紹「八百萬眾神」的由來和特點。第1回梳理了日本人與宗教的關係。雖然在民意調查中，許多日本人都回答「無宗教」，但其實他們心裡或多或少都相信神的存在。那麼，他們心裡的神到底是怎樣的存在？本文將對「神」這一詞語所包含的各種形象的生成背景進行考察。