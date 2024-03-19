第1回：日本人眼中「神」為何物

第1回：日本人眼中「神」為何物社會 文化 生活 歷史
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「信徒」人數遠超總人口數量
日本人裡有多少人信仰宗教？文化廳會每年都發佈《宗教年鑒》，公開各宗教的統計資料。根據該年鑒2022年度資料顯示，神道系信徒有8700萬人以上，佛教系有8300萬人以上，基督教系有將近200萬人，包含新興宗教在內的各宗教信徒有700萬人以上，合計1.8億人，超過了日本約1.2億的總人口數量。
年鑒是經由宗教法人上報的資料統計。可想而知，神社上報的是「氏子」的數量，寺院則是「檀家」的數量。「氏子」指的是地區守護神「氏神」的神社周邊一定區域內的居民，「檀家」指的是在特定寺院擁有墓地，通過佈施等方式給該寺院提供援助的家庭。
我們來看看日本人與宗教的關係吧。孩子出生時有「初宮詣」，3歲、5歲、7歲時有「七五三」，要去神社參拜，祈禱健康成長。而另一方面，現在有接近9成的葬禮是按佛教儀式舉行。換言之，很多日本人是「氏子」，同時也是「檀家」。其結果就導致信徒人數超過實際人口數。
「無宗教」的人也「信」神
光看這種統計數字，有人或許會認為日本人非常熱衷於各種宗教信仰。但其實，「日本人是無宗教人士」的觀念深入人心。即使在各類民意調查中，回答有信仰的人也只有3成左右。
國學院大學日本文化研究所攜手「宗教與社會」學會，從1995年度到2020年度共實施了13次「學生宗教意識調查」。20多年的調查結果顯示，回答有宗教信仰的學生占比一直保持在10%左右，沒有變化。雖然新年去初詣的學生超過一半，但並不意味著他們就擁有宗教信仰，歸屬某個特定的宗教。
有趣的是學生對「是否相信神的存在」這一問題的回答。在2020年實施的調查中，回答「相信」的有21%，回答「應該有神存在」的人有38%。也就是接近6成受訪者對神的存在持肯定態度。
雖然沒有特定的宗教信仰，但認為有神存在、或許存在——那麼，對於這些受訪者而言，神到底是怎樣一種存在呢？
「神」所包含的形象
日語的「神」在漫長的歷史進程中，逐漸形成了廣泛的外延。有「神佛習合」，將神和佛視為一體的信仰長期存在，也有「神佛」這樣的表述方式，對神和佛不加區分，合併使用的。祈禱「神靈啊，佛祖啊！救救我！」的場面也屢見不鮮，而山嶽信仰中供奉的「藏王權現」本身就是沒法把神和佛區分對待的存在。所謂「權現」，說的就是佛和菩薩以臨時化身的方式，變身成日本的神靈，降臨到人間。
明治時代，基督教傳教解禁，「神」就不單指佛教的佛，也開始有了基督教的「God」的含義。
傳教時必備的就是日語版聖經。漢字文化圈的聖經翻譯，最早是漢譯。當時就如何翻譯God一詞，也有過諸多討論，在眾多候補選項中，不同宗派分別選擇了「上帝」「神」「天主」這3個譯詞分別使用。而翻譯日語版時，則討論應該使用統一的譯詞，所以最後選擇了「神」這個詞。大概傳教士認為想要讓陌生的基督教滲透的日本各階層，與其創造新詞，不如沿用民眾耳熟能詳的舊詞更為有效。
於是，日語的「神」就開始有了基督教的全知全能神的意象。基督教在明治時期之後，通過學校教育和外語教育等方式對日本文化產生了巨大影響。耶誕節和情人節，這些節日與實際的宗教信仰脫鉤，被日本人廣泛接受，如今結婚的夫妻有大約6成人舉行的是基督教婚禮。雖然基督徒的占比只有人口的1%左右，但每年在基督教的神面前許下愛的諾言的夫妻卻占了半數以上。
也有人在了解了日本神話後，會產生這樣的感想——「神也會失敗？」「也會犯錯？」這大概是因為在他們的觀念裡，「神」這一詞裡包含了基督教God的意象吧。
下一回，本系列將穿越回古代，去考察日本的神。
標題圖片：佐藤正（插圖）