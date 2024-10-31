第六回：世親菩薩立像

拜佛像

世親像與其兄無著像一同被設置於興福寺北圓堂。兩尊均為近2公尺高的大型佛像，但從面部看，兄長是老年相貌，弟弟是壯年相貌。

靜寂的堂內，遊客可以感受到人的存在。栩栩如生的佛像，感染力十足。

變形的頭部和非對稱的左右眼，就像把鮮活的人臉，如實複製到「寄木」表面一樣。無論誰都會贊同這是肖像雕刻的傑作吧。

世親是5-6世紀生活在印度的學僧。據說，他與其兄無著共同將唯識論思想體系化。世親最早修行的是忠實地遵循佛陀釈迦牟尼教義的上部座佛教，當初曾批評兄長無著所提倡的大乘佛教。但最終被其兄感化，轉而信奉大乘佛教，之後將意識是唯一的真實存在這一唯識論思想體系化，留下諸多著作，對後世影響巨大。

無著和世親兩尊雕像都是近2公尺高的大型「寄木」雕刻作品，但在結構上存在若干區別。無著（右）的頭部和身體是整塊木頭製成的，而世親則是前後兩塊木頭拼接而成。在運慶的指導下，無著像由運助，世親像由運賀操刀雕刻。

兩尊佛像的最後一道加工工藝相同，均是把布料貼在木塊接合處以加固雕像，之後給佛像整體刷一遍混入砥粉的打底漆，再塗胡粉上色。白色的底漆，讓佛像的色彩變得更加鮮豔。

無著像的右腳些許向前，與此相對，世親像是左腳向前，由此可知佛師想要表現出對稱的動感。兄長無著是老年人的相貌，弟弟世親是壯年人的容顏。從這種微妙的差異化表現中，可以看出運慶等活躍於鐮倉時代的佛像雕刻師們之手藝的精湛。

世親菩薩立像

像高： 9cm

9cm 時代： 鐮倉時代

鐮倉時代 收藏： 興福寺

興福寺 指定：國寶

標題圖片：世親菩薩立像 興福寺藏

攝影：六田知弘