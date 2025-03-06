第八回：摩耶夫人及天人像（東京國立博物館）

拜佛像

這組佛像塑造的是從母親右脅合掌降世的釋迦牟尼，以及為此獻上祝福的天人們，仿佛在上演一幕群像劇。

這是釋迦牟尼從母親右脅誕生的決定性瞬間。

作品中的人物有看似在跳舞的母親摩耶夫人，守護她的3位天人（侍者），以及剛誕生的嬰兒——後來開創世界3大宗教之一佛教的釋迦牟尼。

據傳距今2500年前，身懷六甲的摩耶夫人回娘家生子，途經藍毗尼園（現在的尼泊爾）。她在花園散步時，發現了美麗的無憂花。正當她伸出右手攀援花枝時，釋迦牟尼就從她的右脅降世了。這組珍貴的金銅群像佛正表現了傳說中這一戲劇性的一幕。

摩耶夫人頭結雙髻，身穿廣袖長袍。從其方形的面龐和簡潔的五官塑造，以及抽象的衣服褶皺等方面，可以推測是飛鳥時代的作品。

三尊天人像（一尊為鐮倉時代的補作）的長袖和衣裳看似隨風輕擺，表現的應該是他們從天而降，為釋迦牟尼的誕生獻上祝福的場景。底部保留了木棒的插孔，可想而知，最早應是飄浮在半空中的飛天狀態。

這組佛像是名為「法隆寺獻納寶物」作品群裡的一組。法隆寺過去收藏的大約300件寶物在1878（明治11）年悉數上貢皇室，二戰後作為文化遺產委託政府管理。據推測，這組佛像可能是由法隆寺的分寺院橘寺移交保管的。11世紀編寫的《金堂佛像等目錄》記錄了法隆寺曾經收藏的佛像，其中記載了「灌佛具四體」，可能就是這4尊佛像。「灌佛」是「灌佛會」的簡稱，指的是4月8日慶祝釋迦牟尼誕辰的花祭。這一天，僧人會從誕生佛塑像的頭頂澆灌「甘茶」，這一儀式使用的可能就是這4尊佛像。

這尊佛像與下圖中右手指天、左手指地的誕生佛不同，表現的是釋迦牟尼戲劇性的降世瞬間。據傳，佛陀從母親右脅跳出後走了7步，口稱「天上天下，唯我獨尊」，即世間沒有比我更為尊貴之人。將兩尊誕生佛對比鑒賞，也別有一番樂趣。

摩耶夫人及天人像

像高： 16.6cm（摩耶夫人），11.5-13cm（天人）

16.6cm（摩耶夫人），11.5-13cm（天人） 時代： 飛鳥時代（7世紀）

飛鳥時代（7世紀） 收藏： 東京國立博物館

東京國立博物館 指定：重要文化遺產

標題圖片：摩耶夫人及天人像（東京國立博物館藏）

攝影：六田知弘