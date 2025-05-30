拜佛像

僧人圓空曾雲遊日本各地，雕刻的木雕佛像多達12萬尊。他製作的佛像雖然線條粗獷，但每一尊都流露出慈愛之情。

線條粗獷的微笑，不知為何竟如此動人。

江戶時代初期，有一位僧人一邊雲遊四方，一邊雕刻佛像。他名叫圓空（1632-1695年），出生於美濃國（現歧阜縣），是在大峰山（奈良縣）修行的修驗道的修行者。他以美濃為據點，從關西一路遊訪至當時還未開拓的北海道，在各地製作佛像。據傳，他曾發願一生要雕刻12萬尊佛像。除了受寺廟和神社委託外，他還雕刻佛像贈送給旅途中幫助過他的人。

他製作的雕像不僅有佛像，還涉及神像。圓空的佛像雕刻，其迷人之處在於完全摒棄了傳統的佛像製作工藝，手法自由奔放。據傳他實際雕刻了12萬尊佛像，僅現存作品就有5000多尊。

他使用的木材僅簡單地縱向劈開，有時也用水上漂流的或倒下的樹木。以棱角為正面，用鑿子或砍刀大刀闊斧地鑿刻。最大的特點就是不拘細節，用簡潔的線條表現其造型。不加裝飾，不施色彩，將木材粗獷豪放的紋理原原本本地呈現出來。他還用沒有價值的木材廢料親手製作了許多「木材邊角料佛像」。

這尊佛像眼角略微上挑，看似面帶怒氣。然而仔細端詳，會發現其嘴角微微上揚，正在微笑。

圓空的佛像總是面帶著微笑。

袈裟代母護我身，佛法威光永留存。

（我的袈裟猶如我母親生命的替代品，其佛法之威力將永放光芒。）《圓空歌集》

據記載，圓空幼年喪母，為擺脫悲痛而遁入空門。從這首和歌中我們也能感受到他對母親的思念。近些年在歧阜縣羽鳥市，從圓空雕刻的十一面觀音的胎內發現了阿彌陀如來像和鏡子等物。有一個普遍被認可的觀點，即鏡子是他母親的遺物。

圓空意識到自己的身體逐漸衰弱後，便回到母親長眠的長良川河畔，自行斷食，64歲圓寂，成為即身佛。我們看到的圓空佛像雕塑中的笑臉，或許就是他的母親滿面慈愛的微笑。

圓空的佛像雕塑作品

像高：77cm

時代：江戶時代（17世紀）

收藏：私人藏品

標題圖片：圓空的佛像雕塑作品 私人藏品

攝影：六田知弘