第十九回：不空羂索觀音像

拜佛像

這是東大寺創建時期的一尊國寶級佛像，被譽為天平時代雕刻的巔峰之作。其雄偉的體魄、莊嚴的相貌及華麗的寶冠，充滿震撼世人的力量。

這尊造像相貌莊嚴，讓人感受到庇佑東大寺最古老殿堂的王者風範。

它就是東大寺法華堂內供奉的不空羂索觀音像。作為觀音菩薩的化身之一，其三目八臂的奇特形象令人震撼，與法華堂共同被登錄為國寶。

法華堂是東大寺前身金鐘寺的一部分，因為供奉的是不空羂索觀音，所以最早叫羂索堂。從746年起，每年3月舉行法華會，宣講《法華經》並讚頌其功德，法華堂、三月堂的名稱由此得以確立。法華會的起源早於大佛殿建造時間，因此法華堂可謂東大寺最古老的建築物。

這尊佛像整體高達3.62公尺，據推測是與法華堂同期建造的。參拜者首先會為其宏偉的身形所震撼，繼而被其豪華精美的工藝深深吸引。

尤其是造像的寶冠極盡奢華，非常罕見。這頂高約88公分、重約11公斤的銀質寶冠中央，阿彌陀如來化身像手結消除眾生恐懼的「施無畏印」而立，周圍鑲嵌著翡翠、水晶、綠松石等1萬多顆寶石。

左肩披仿鹿皮布帛，右肩裹著天衣，頸間纏繞的帛帶在腰前交織後繞過雙手，柔軟地垂落到腳邊。左側手握「羂索」，佛像名稱便來源於此。羂索本是抓捕鳥獸的網，「不空」寓意疏而不漏，象徵著佛陀普度眾生脫離苦海，不漏一人。

左右兩邊高舉的手臂分握蓮花和錫杖，下垂的雙手結「與願印」，意為傾聽眾生的願望。而胸前合攏的手掌間，則小心翼翼地包裹著水晶寶珠。

這尊雕像採用天平時代流行的「脫活乾漆造」工藝製作而成。先以黏土塑造原型，再層疊貼上浸染漆料的麻布，待其幹後掏出黏土原型。表面施以漆和木粉混合製成的「木屎漆」塑形，彩繪後再刷漆，最後貼上金箔。最終呈現出流光溢彩、線條流暢的造像。

然而，這項工藝工序繁瑣耗時，而且需要耗費大量昂貴的漆料，所以天平時代之後便逐漸廢棄。《正倉院文書》中記載道：「佛像所用漆料之價格，與佛殿建築費用相當。」這尊軀體厚重豐腴的造像，不知曾使用了多少昂貴的漆料。

脫活乾漆造像比木造佛像體量輕盈，所以戰亂時更易搬運。天平時代的造像之所以能奇跡般保存至今，大概也得益於此。

這尊佛像極盡奢華又莊嚴肅穆，可謂天平時代雕刻的巔峰之作。

不空羂索观音像

像高：3.62公尺

時代：天平時代

收藏：東大寺

指定：國寶（指定名「乾漆不空羂索觀音立像」）

標題圖片：不空羂索觀音像，東大寺藏

拍攝：六田知弘