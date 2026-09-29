第二十八回：執金剛神立像

拜佛像

這尊造像雙目圓睜，張口怒吼，整體姿態極具視覺衝擊力，讓人嘆為觀止。色彩鮮豔依舊，堪稱天平時代雕刻藝術傑作中的精品。

將憤怒的表情表現得如此優美的佛像實屬罕見。這就是東大寺法華堂的祕佛——執金剛神像。

手中揮起的武器，是降伏佛敵的「金剛杵」。在古印度，執金剛神手執這一法器護衛在釋迦牟尼佛身旁。這一形象東傳後，逐漸演變為金剛力士像、仁王像，承擔起守護整個寺院的職責。如今日本各地寺院山門兩側安置的兩尊仁王像可以說是他的「後裔」。

這尊佛像收藏在法華堂的本尊不空羂索觀音像背後的黑漆佛龕內。殿堂內的佛像均面朝南站立，只有背後的執金剛神面北而立。

因為自古就作為祕佛保存，未曾暴露在陽光下，所以這尊佛像保存得非常完好。作為1300年前的雕塑作品，其金箔與色彩依然鮮豔，實屬罕見。這尊佛像以黏土塑造而成，因此能夠將細節部分表現得細緻入微，額頭和手臂上凸起的血管讓人不禁看得入神。當時寫實雕刻作品已然問世，那令人屏息的雄渾造型擺脫了大陸風格的形式之美，展現出人體塑造的精湛技藝。

關於造像的時代眾說紛紜，據傳它曾是東大寺開山鼻祖良弁的「念持佛」。頭上的束髮帶有一側缺失，這背後還有一段傳說。據《東大寺緣起繪詞》記載，當年為平定平將門之亂祈禱時，這尊佛像化身巨蜂奔赴戰場刺殺平將門，卻被對方砍中，丟失了髮帶。因此，執金剛神作為保衛國家的守護神而深受人們的信仰。

「拍攝時打光後，看到殘存的色彩如此鮮豔，我非常震驚。」攝影師六田知弘說，「尤其左臂的紅綠色彩對比強烈，甚至讓人懷疑是不是明治時期重新塗過色」。

東京藝術大學與東京理科大學在共同研究中對佛像表面殘留的顏料進行了分析，確認造像之初這是一尊非常華麗的佛像。周身隨處可見的絢麗色彩，向現代人彰顯著創作於古都奈良鼎盛期的天平時代佛像的華美。

執金剛神立像

像高：1.70m

時代：奈良時代（天平時代）

收藏：東大寺

指定：國寶（指定名稱「塑造執金剛神立像」＜安置於法華堂＞）

※該佛像為祕佛，僅12月16日良弁忌辰這一天可參拜。

標題圖片：執金剛神立像（東大寺藏）

攝影：六田知弘