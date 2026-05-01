日式磨泥器的獨特魅力：匠心設計，操作省力

試用了300多種磨泥器

磨泥器是一種表面開孔並帶有細密尖刺狀突起的金屬或樹脂板。將食材按壓在磨泥器表面來回摩擦，破壞食材纖維結構並磨成泥狀，不僅便於食用，也能更好地激發食材本身的風味。在日本，最常使用磨泥器的代表性食材當屬白蘿蔔。



用磨泥器將白蘿蔔磨成泥狀

對於飯田屋第六代社長飯田結太來說，磨泥器是一款意義非凡的工具——它是讓一度瀕臨停業的店舖「起死回生」的契機。當時，飯田結太接到了一位顧客的諮詢，為了滿足顧客需求，他試用比較了300多種磨泥器，最終找到了「能磨出極其蓬鬆細膩蘿蔔泥」的產品。這款產品出自新潟縣三條市一間著名的金屬加工製造商。自此之後，它一直是店內最暢銷的磨泥器。



鋒利的刃口將白蘿蔔磨成柔軟蓬鬆的泥狀



用竹製「鬼磨泥」磨出的蘿蔔泥不會出水，口感爽脆，適合與蘿蔔泥火鍋、日式漢堡排或唐揚炸雞等搭配