日式磨泥器的獨特魅力：匠心設計，操作省力

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飯田屋是一間位於東京台東區合羽橋道具街的老字號廚具專賣店，近年來深受訪日外國遊客青睞。本系列將逐一介紹飯田屋最受遊客歡迎的 10 種日式廚具。本文要介紹的是日本廚房裡不可或缺的磨泥器。
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試用了300多種磨泥器

磨泥器是一種表面開孔並帶有細密尖刺狀突起的金屬或樹脂板。將食材按壓在磨泥器表面來回摩擦，破壞食材纖維結構並磨成泥狀，不僅便於食用，也能更好地激發食材本身的風味。在日本，最常使用磨泥器的代表性食材當屬白蘿蔔。

用磨泥器將白蘿蔔磨成泥狀
用磨泥器將白蘿蔔磨成泥狀

對於飯田屋第六代社長飯田結太來說，磨泥器是一款意義非凡的工具——它是讓一度瀕臨停業的店舖「起死回生」的契機。當時，飯田結太接到了一位顧客的諮詢，為了滿足顧客需求，他試用比較了300多種磨泥器，最終找到了「能磨出極其蓬鬆細膩蘿蔔泥」的產品。這款產品出自新潟縣三條市一間著名的金屬加工製造商。自此之後，它一直是店內最暢銷的磨泥器。

鋒利的刃口將白蘿蔔磨成柔軟蓬鬆的泥狀
鋒利的刃口將白蘿蔔磨成柔軟蓬鬆的泥狀

用竹製「鬼磨泥」磨出的蘿蔔泥不會出水，口感爽脆，適合與蘿蔔泥火鍋、日式漢堡排或唐揚炸雞等搭配
用竹製「鬼磨泥」磨出的蘿蔔泥不會出水，口感爽脆，適合與蘿蔔泥火鍋、日式漢堡排或唐揚炸雞等搭配

外籍消費者看重的三種用途

提到磨泥器，日本人首先想到的是白蘿蔔泥，但外籍遊客買來似乎多用於磨起司、生薑和檸檬皮。因此，適合這些用途的小型磨泥器成為暢銷產品，其中銷量最高的是包含刀刃在內全為日本製造的設計商品。飯田結太說：「日本產的磨泥器操作省力，而且更讓外籍顧客驚訝的是，它與歐美起司刨絲器不同，還自帶盛接容器。這或許正是日本獨有的巧思。」

磨泥器專區陳列著約250種產品
磨泥器專區陳列著約250種產品

隨著壽司熱潮席捲全球，用於磨山葵的磨泥器也成為人氣商品。用表面附有鯊魚或魟魚皮的傳統工具「鯊魚皮磨泥板」磨出的山葵，口感如奶油般細膩滑順。喜愛山葵的人值得一試。

利用鯊魚皮細密紋理磨製山葵的「鯊魚皮磨泥板」
利用鯊魚皮細密紋理磨製山葵的「鯊魚皮磨泥板」

【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】

  1. 磨泥器
  2. 擂缽與擂棍
  3. 飯糰模具、捲簾
  4. 削皮刀、切片器等刃具小工具
  5. 鐵壺、濾茶器
  6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
  7. 平底鍋
  8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
  9. 砧板
  10. 醬油瓶、味噌攪拌器

採訪、撰文：nippon.com 編輯部
攝影：野村和幸（署名圖片除外）

標題圖片：飯田屋出售的磨泥器

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