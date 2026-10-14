吉卜力工作室40年的軌跡：宮崎駿作品在全球動畫界掀起的「熱風」動漫 漫畫 文化 社會 娛樂
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「吹拂於撒哈拉沙漠的熱風」
吉卜力工作室成立於1985年6月。以前一年上映的《風之谷》（由Topcraft製作）在票房上取得佳績為契機，由當時連載原作漫畫的雜誌《Animage》的發行商德間書店出資成立了這家公司。
以出身東映動畫（現為東映Animation）的宮崎駿與高畑勳為核心，旨在製作院線動畫電影。「Ghibli」一詞源自阿拉伯語，意指吹拂於撒哈拉沙漠的熱風，在第二次世界大戰期間，義大利的軍用偵察機曾以此命名。據稱身為飛機迷的宮崎，出於「要在日本動畫界掀起一陣旋風」的意圖，而將其作為工作室的名稱。
《龍貓》、《螢火蟲之墓》兩部聯映的「瘋狂之舉」
吉卜力的首部作品為1986年上映的《天空之城》。與《風之谷》相同，由高畑勳擔任製作人、宮崎駿執導。88年4月則以兩部聯映的形式，同步上映了《龍貓》（宮崎駿執導）與《螢火蟲之墓》（高畑導演執導）。宮崎作品與高畑作品的同步上映，是空前絕後的唯一一次。由於必須同時製作兩部動畫長片，對製作現場造成了極大的負擔。況且還被要求提升作品品質，這是一個「只能用瘋狂之舉來形容」的企劃（引自吉卜力工作室官方網站）。
由於上映時期並非日本電影業的票房「旺季」——暑假檔期，因此在票房上並未締造熱賣佳績。然而，作品內容卻獲得各界的高度讚譽，讓吉卜力的名號從此響徹日本電影界。
《魔女宅急便》成為轉機
在票房上首度取得巨大成功的是1989年上映的宮崎導演作品《魔女宅急便》。該片躍居當年日本電影票房排行榜冠軍。以此熱賣為契機，當時以《Animage》總編輯身份參與其中的鈴木敏夫，成為吉卜力專任的監製（製作人）。自90年代初期起，陸續推出了《兒時的點點滴滴》（1991年，高畑導演）、《紅豬》（92年，宮崎導演）、《歡喜碰碰狸》（94年，高畑導演）等膾炙人口的熱門作品，成為年度票房排行榜榜首的常客。
自89年起，營運體制也逐步進行革新。具體而言，是改善工作人員的待遇以及新人的招募與培訓。在日本動畫界，薪資設定普遍採用「每畫1張圖、每上1張色計算多少費用」的「按件計酬制」。《魔女宅急便》無論多麼熱賣，都無法反映在當時工作人員的收入上。
在討論工作室未來的過程中，採納了宮崎導演的建議，決定將工作人員轉為正職並導入固定薪資制度，以薪資倍增為目標，同時致力於定期招募與培訓新人。
92年時，從原先的東京吉祥寺，搬遷至位於東小金井新建成的工作室。
《魔法公主》引發社會現象，憑《神隱少女》走向世界
1995年，宮崎導演開始製作《魔法公主》。製作費高達以往的兩倍——20億日圓。當時業界人士普遍抱持強烈疑慮，擔憂「在這個時代時代劇還能熱賣嗎？」。經歷16年構思、耗時長達3年誕生的該作，於97年夏季上映後隨即大賣（票房收入高達201.8億日圓），不僅高居日本國產電影榜首，更超越了此前在日本上映的外國電影票房冠軍《E.T.外星人》（1982年上映）。
隨後由宮崎導演執導的《神隱少女》（2001年上映），一舉刷新了《魔法公主》的紀錄，更榮獲動畫作品史上首座柏林影展金熊獎，以及首部以非英語製作並獲得奧斯卡最佳動畫長片獎的作品。在長達19年的時間裡（直至2020年），始終保持著日本國內歷史最高電影票房收入的紀錄。
此後，宮崎導演的作品接連推出了《霍爾的移動城堡》（2004年上映，榮獲威尼斯影展最佳技術貢獻金奧賽拉獎）與《崖上的波妞》（08年上映）。在3D動畫蔚為主流之際，《崖上的波妞》堅持極致的手繪表現手法，亦引發極大關注。
2005年4月，吉卜力工作室自德間書店分離並獨立（2023年成為日本電視台的子公司）。
新秀培育與宮崎導演的「引退」
邁入2010年代後，培育接替宮崎與高畑的下一代成為最大課題。作為啟用新秀的第一彈，米林宏昌執導了《借物少女艾莉緹》（2010年）。而憑藉《地海戰記》（06年）出道的宮崎駿長子——宮崎吾郎，則執導了其第2部作品《來自紅花坂》（2011年）。
另一方面，2013年對兩位巨匠而言成為一個關鍵的里程碑之年。7月上映了宮崎導演的《風起》，11月則上映了高畑導演的《輝夜姬物語》。對高畑導演而言，這是睽違14年備受期待的新作（該導演於2018年逝世）。
同年9月6日，宮崎駿導演突然召開記者會，宣布自長編動畫電影製作中引退。14年7月，米林導演的第2部長編作品《回憶中的瑪妮》上映，但次月即宣布解散並暫停製作部門的運作。
憑藉長編動畫《蒼鷺與少年》復出
即使宣布引退，宮崎導演對創作作品的熱情並未熄滅。他已著手籌備於三鷹之森吉卜力美術館（2001年開館）上映的短篇動畫《毛毛蟲波羅》之企劃。2017年，吉卜力為新電影開展新人招募，重組製作部門，與年輕的工作人員們積極地迎向首次挑戰的CG表現手法。在此期間，宮崎導演再次挑戰長編動畫電影製作的念頭愈發強烈。
23年，睽違10年的長編作品《蒼鷺與少年》上映，締造了全球熱賣紀錄。次年，宮崎導演榮獲個人第2座奧斯卡金像獎。此外，在坎城國際影展上，吉卜力工作室作為團體榮獲首座「榮譽金棕櫚獎」。
近年來，透過影音串流平台，吉卜力作品在世界各國大受歡迎。另一方面，宮崎導演現年85歲。承襲其卓越想像力與創造力的「接班人」尚未誕生。今後吉卜力工作室的動畫製作將邁向何種方向，令人深感期待與好奇。
＜吉卜力工作室年表＞
1984年3月：《風之谷》上映。可堪稱吉卜力「原點」的作品。
1985年6月：吉卜力工作室成立。
1986年8月：《天空之城》上映。首部吉卜力作品。
1988年4月：《龍貓》、《螢火蟲之墓》兩部聯映。
1989年7月：《魔女宅急便》上映。躍居當年日本國產電影票房排行榜第1名。
1996年7月：母公司德間書店於電影及影音事業與迪士尼展開業務合作。
1997年7月：《魔法公主》上映。刷新在日本上映電影的票房收入紀錄。
2001年7月：《神隱少女》上映。直至2020年為止，保持日本國內歷史最高電影票房收入紀錄。榮獲柏林影展金熊獎（02年）、奧斯卡最佳動畫長片獎（03年）。
2001年10月：「三鷹之森吉卜力美術館」開館。
2004年11月：《霍爾的移動城堡》上映。榮獲威尼斯影展金奧賽拉獎（最佳技術貢獻獎）。
2013年9月：《風起》上映2個月後，宮崎駿導演宣布自長編動畫電影製作中引退。
2017年5月：宮崎導演正式撤回長編製作的引退聲明。
2022年11月：位於愛知縣長久手市的「吉卜力公園」開園。
2023年7月：《蒼鷺與少年》上映。榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎（24年）。
2024年5月：吉卜力工作室於第77屆坎城國際影展榮獲榮譽金棕櫚獎。
＜參考資料＞
標題圖片：位於東京小金井市的吉卜力工作室第1工作室（時事）
宮崎駿 風起 吉卜力工作室 鈴木敏夫 高畑勳 神隱少女 霍爾的移動城堡 風之谷 魔法公主 龍貓 螢火蟲之墓 魔女宅急便 蒼鷺與少年 天空之城 紅豬 崖上的波妞 借物少女艾莉緹