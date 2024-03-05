電影《繽紛魔女－角野榮子筆下故事誕生的日常》：宮川麻里奈導演所見之日常生活中的童話

電影《繽紛魔女－角野榮子筆下故事誕生的日常》是一部貼身採訪以《魔女宅急便》聞名的兒童文學作家角野榮子的紀錄片。她5歲喪母、經歷過戰爭，24歲結婚後不久便移居巴西，35歲以作家身分出道…歷經如此波瀾壯闊的人生，現今年近90歲的她過著怎樣的生活呢？我們採訪了宮川麻里奈導演，講述這四年來角野女士活躍且富有創造力的生活。

1970年出生於德島市。1993進入NHK節目製作部金澤分部任職。曾參與〈爆笑問題的日本教養〉及〈深度探索〉等節目製作，2013年推出〈Switch Interview〉節目。在負責〈朝一〉節目製作後，現在在NHK旗下的節目製作公司擔任〈所先生！不得了啦〉及〈卡爾與蒂娜的古民家風情〉等節目製作人。

角野榮子的個人魅力 導演是該節目的製作人宮川麻里奈。她是一位才華出眾的節目製作人，她所策劃的談話性節目〈Switch Interview〉，呈現方式相當新穎，有別於其他節目。她也參與〈朝一〉及〈所先生！不得了啦〉等NHK熱門節目製作，卻是第一次接觸電影。 當被問到為何想要製作電影時，她笑著說，雖然自己隱約有做過類似的夢，但「那終究是個人的妄想而已」。不過，當她一開始選擇能夠拍攝出細緻影像的高品質4K攝影機，而非普通高畫質機種時，或許就已經感染到「魔女」的魅力了。 「我不帶有任何目的，只是腦海裡有個聲音跟我說，把它拍成電影也不錯⋯⋯。角野女士本身就是一位出色的人物，不論是她對時尚的敏銳、或對家居質感的堅持，在在顯示出她擁有自己獨特的世界觀。從任何一個角度切入都可構成一幅畫，強烈的文字風格亦隨處可見。我想沒有人比她更有故事性、更值得拍攝了。這就是為什麼我從一開始便特地選擇與一般節目不同的拍攝方式，因為我堅持要拍出具有細膩質感的畫面。」 在節目製作進入第二年時，KADOKAWA的製作人主動提出希望可以電影化的提議。宮川導演在陸續觀看幾部描繪世界各地年長女性藝術家的紀錄片後，便爽快答應這項提案。 「我對這部電影有信心，因為角野女士本身就是極具吸引力的拍攝題材，無論製作方式為何，一定會是部充滿魅力的電影！」 宮川導演進入NHK服務今年將滿30年，採訪過上百位知名人士與普通民眾，經驗豐富且資深，她邊回想邊說。 「角野女士總是很自然地與我互動，不會太高高在上、也不會刻意讓自己看起來很美好。我很幸運能夠拍攝角野女士。」