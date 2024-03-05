電影《繽紛魔女－角野榮子筆下故事誕生的日常》：宮川麻里奈導演所見之日常生活中的童話

電影《繽紛魔女－角野榮子筆下故事誕生的日常》：宮川麻里奈導演所見之日常生活中的童話影訊
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這部電影是以2020年NHK〈E-TV〉播出的節目《繽紛魔女－角野榮子筆下故事誕生的日常》為藍本，加入大量新拍攝的影像而成，接續了電視版的內容，並由演員宮崎葵負責旁白配音。
以鎌倉的自宅為中心所描繪的日常生活。角野晨間寫作、傍晚散步，在這樣的日常中，不時穿插著旅行，認識新的風景和人。觀眾將跟著這位生活多采多姿的88歲老人，一同邁出輕快步伐，聆聽她的人生故事。
令人印象最深刻的是她在巴西的經歷，也是她創作的原點。角野把她居住巴西兩年間和鄰居一家人的互動寫入她的出道作品《少年路易，來到巴西》（1970）。
角野榮子的個人魅力
導演是該節目的製作人宮川麻里奈。她是一位才華出眾的節目製作人，她所策劃的談話性節目〈Switch Interview〉，呈現方式相當新穎，有別於其他節目。她也參與〈朝一〉及〈所先生！不得了啦〉等NHK熱門節目製作，卻是第一次接觸電影。
當被問到為何想要製作電影時，她笑著說，雖然自己隱約有做過類似的夢，但「那終究是個人的妄想而已」。不過，當她一開始選擇能夠拍攝出細緻影像的高品質4K攝影機，而非普通高畫質機種時，或許就已經感染到「魔女」的魅力了。
「我不帶有任何目的，只是腦海裡有個聲音跟我說，把它拍成電影也不錯⋯⋯。角野女士本身就是一位出色的人物，不論是她對時尚的敏銳、或對家居質感的堅持，在在顯示出她擁有自己獨特的世界觀。從任何一個角度切入都可構成一幅畫，強烈的文字風格亦隨處可見。我想沒有人比她更有故事性、更值得拍攝了。這就是為什麼我從一開始便特地選擇與一般節目不同的拍攝方式，因為我堅持要拍出具有細膩質感的畫面。」
在節目製作進入第二年時，KADOKAWA的製作人主動提出希望可以電影化的提議。宮川導演在陸續觀看幾部描繪世界各地年長女性藝術家的紀錄片後，便爽快答應這項提案。
「我對這部電影有信心，因為角野女士本身就是極具吸引力的拍攝題材，無論製作方式為何，一定會是部充滿魅力的電影！」
宮川導演進入NHK服務今年將滿30年，採訪過上百位知名人士與普通民眾，經驗豐富且資深，她邊回想邊說。
「角野女士總是很自然地與我互動，不會太高高在上、也不會刻意讓自己看起來很美好。我很幸運能夠拍攝角野女士。」
透過音樂共享節目的世界觀
宮川導演表示，她30多歲時工作育兒兩頭燒，40多歲時成為專業節目製作人，為了要每天或每周製作出一個又一個膾炙人口的節目，必須全力以赴面對工作。
「當我回過神來，已經快邁入50歲。我突然想要做一個默默關心腳踏實地生活的節目，而此時，浮現在我腦海中的便是角野榮子女士。」
我想起了以前一篇讓我印象深刻的採訪文章，當時想著「1950年代移居巴西，如此瘋狂令人不可置信的美妙人物，希望有一天能採訪她，」想著想著竟也過了10年。
「當我與角野女士正式會面後，發現她是位比想像中更爽朗、作風更海派的人，不僅發言辛辣，而且不做作，想到什麼說什麼。她心胸寬大、機靈敏捷、且饒富幽默感，真的是相處非常舒服的人。我們透過電話進行訪談，過程中充滿歡笑聲，我覺得是很愉快的合作經驗。」
進入籌備節目階段時，我們詢問了一位作曲家能否製作節目主題曲，他是常駐倫敦且相當活躍的音樂家，並屢獲世界音樂大獎殊榮的藤倉大。而神奇的魔女力量也在此發揮了作用。
「當我分享了角野女士的Instagram帳號和相關採訪文章給對方後，他似乎突然靈感湧現，隔天便回傳試聽音檔給我，那是用類似拇指彈奏的卡林巴琴的樂器製作的。當我一聽到這個音樂的瞬間，馬上有感覺『這就是我們想要製作的節目，這就是我們的世界觀！』」
拍攝工作才剛起步，大家都還在摸索階段，但透過音樂的力量，讓攝影師與剪輯師能共享節目的概念，從開場影片開始，就好像是音樂引領著節目製作的方向。在本次電影版本中，同樣也是由藤倉大負責音樂製作，不作第二人想。
魔女帶給電影的奇蹟
節目每一集會選擇不同主題，例如美食、時尚、旅行等，來凸顯角野榮子和她的生活。而在電影中，則是以曾拍攝過的影像為素材，再編輯成不同於電視版的切入角度的內容。
「要製作一部電影，必須讓觀眾了解『角野榮子是這樣的人』。我們用全新的心情來看待同一份素材，並從『該如何描繪角野榮子這個人』這點開始思考。」
在一部電影約莫100分鐘的時間內，關鍵在於要如何安排重點和精華。宮川導演把「魔法文學館」（江戶川區角野榮子兒童文學館）開幕式一幕推向了電影高潮。隨著嘉賓登場，帶來超乎想像的精彩結尾。與巴西「少年」路易睽違62年的重逢，也是魔女的力量。
「其實，這是角野女士的點子。當我們提出電影企劃案時，討論了許多該如何呈現電影的特色等，角野女士便提議『我們把路易找來吧』。不過，由於我們不清楚當時的少年後來變得如何、生活過得怎樣，所以有些擔心。後來我們與對方取得聯繫，也確定他訪日的日程，但是因為他生病的關係，直到最後一刻都讓這趟旅程充滿了變數。因此，最後他能順利成行，真的感覺就像發生奇蹟了呢！」
角野和路易在兒童文學館內的感人互動，他們兩人相聚的寶貴時光，看在眾人眼裡也都感受到那股熱忱和溫暖。
角野榮子與讓她踏上作家之路的少年路易重逢，這絕對是電影的最大亮點，而在結束後即使畫面回到「魔女」的日常散步生活，我們仍從中感受到未來還有無數的童話般的邂逅正等著她。這正是「角野榮子筆下故事的誕生日常」。
「這部電影就像一封我寫給角野女士的情書，請大家務必進到電影院，透過大螢幕享受角野榮子充滿魅力的人生故事！」
採訪、撰文、攝影：渡邊玲子
電影資訊
- 主角：角野榮子
- 旁白：宮崎葵
- 導演：宮川麻里奈
- 音樂：藤倉大
- 製作人：山田駿平
- 製作公司：NHK Enterprise （NHK事業股份有限公司）
- 協助製作：角野榮子辦公室、ENNET
- 影像提供：NHK
- 發行製作：KADOKAWA
- 發行年份：2023年
- 發行國家：日本
- 電影片長：97分鐘
- 官方網站：https://movies.kadokawa.co.jp/majo_kadono
- 1月26日（五）起全國熱映中
電影預告
標題圖片：電影《繽紛魔女－角野榮子筆下故事誕生的日常》 ©KADOKAWA
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