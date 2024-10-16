《哥吉拉-1.0》的山崎貴與臺灣電影鬼才九把刀談論創作的祕密

九把刀是臺灣的代表性人氣作家，也是一名電影導演。他的才華竟讓在第96屆美國奧斯卡金像獎中，以《哥吉拉-1.0》（2023年）獲得最佳視覺效果獎的世界級電影導演──山崎貴公開表示嫉妒。

為了紀念第三部長篇作品《月老》（2021年）的長期上映，九把刀在2024年6月，於下北澤的迷你劇院「Tollywood」，實現與山崎貴的對談。雖是線上對談，兩人卻是首次見面，並大談雙方作品的魅力與創作方式。



九把刀導演的《月老》。主角孝綸（柯震東，左）與初戀對象小咪（宋芸樺）。 ©️ 2023 MACHI XCELSIOR STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED.

山崎貴談論《那些年，我們一起追的女孩》帶來的衝擊

山崎愛不釋手的九把刀作品，就是長篇出道作《那些年，我們一起追的女孩》（2011年）。這是九把刀參考自己的青春時代，寫出的自傳式小說。後來他親手拍成電影，是一部青春愛情故事。

這部作品以生動的筆法，描寫出在臺灣彰化市的高中生柯景騰（九把刀本名），十年來一直追班上成績第一名的優等生沈佳宜的故事，在臺灣紅到引發社會現象。2018年日本進行翻拍（導演是長谷川康夫），由山田裕貴和齋藤飛鳥主演。韓國也即將播出他們翻拍的版本。

九把刀 《那些年，我們一起追的女孩》已經是很久之前拍的電影，我沒想到能有這個機緣，和山崎導演進行對談。我真的很高興。

山崎貴 可惜的是，我當時沒能到電影院欣賞。我聽說大受好評，才去買DVD來看。結果看過之後，覺得驚為天人，好看到我幾乎要一蹶不振（笑）。我想說這個一定要翻拍，沒想到日本當時正好剛談定要翻拍，我真的很懊悔。想說為什麼沒有早一點發現這部作品。



山崎貴導演背後螢幕上的左邊就是九把刀。九把刀導演的招牌演員柯震東也穿著日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》T恤登場。

山崎充滿熱忱地述說九把刀說故事的鮮明手法。「故事首先從優等生女主角和不良少年主角的關係開始鋪陳，最後抵達與觀眾在開場時想像的結局完全不同的終點。我很嫉妒他這種精湛的手法。」

山崎如今依然表示：「未來如果可能，我想用自己的方式翻拍。」但他也說：「不過我不知道有沒有辦法找到超越原作的女主角……飾演沈佳宜的女演員實在太棒了。有著班長的特質，同時也很可愛。當我知道那位女演員當時就快三十歲，真的嚇了一跳。」

事實上，沈佳宜一角在選角時，可說是窒礙難行。九把刀表示：「當時我見了許多女演員，結果一個都沒選，真的覺得很過意不去。」後來任用的陳妍希與九把刀是同一家經紀公司，很快就敲定演出了。

九把刀 我和陳妍希在我的搬家派對上談了很多。她要回去的時候，我們在電梯獨處，我因為太緊張，不知道要說什麼，結果下意識用我家的鑰匙開始挖耳朵（笑）。等她說：「你在做什麼？很危險耶！」我這才回過神來。我就是在那個時候，希望能由這位非常有魅力的人來飾演這個參考了我的青春時代，並讓我在現實中緊張不已的女主角。