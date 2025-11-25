千葉真一：激昂勇猛的動作身手──震撼世界、傳承延續的熱情

日本的傳奇人物

身為日本動作明星的開拓者，千葉真一（本名前田禎穗）在海外同樣享有盛名，憑藉凌厲剛猛的格鬥身手深受歡迎，同時也傾注滿腔熱忱培育後進。這份熱忱在動作電影重鎮好萊塢獲得高度肯定，更於風靡全球的電視影集《SHOGUN 將軍》中持續發揚。（文中敬稱略）

昆汀．塔倫提諾的深切仰慕 鬼才導演昆汀．塔倫提諾是千葉最狂熱的影迷之一。當年他在美國電視上看到千葉所主演的1980年代製播的時代劇《影之軍團》，不僅立即成為粉絲，更從此立下總有一天要與千葉合作的願望。這個願望終於在他的第四部導演作品《追殺比爾》（Kill Bill，2003）中實現。事實上，早在這十年前編寫《絕命大煞星》（True Romance，1993）的劇本時，他便已向千葉致上了崇敬之意。

在東京舉行的記者會上，昆汀．塔倫提諾（左）與千葉真一親切互動。2007年8月2日（路透／共同） 《絕命大煞星》的開場戲裡頭，克里斯汀．史雷特（Christian Slater）飾演的男主角克雷倫斯，在酒吧邂逅了一名女子並邀她去看電影。他原本打算要看的，正是千葉真一主演的三部連映：《激突！殺人拳》（The Street Fighter，1974）、《殺人拳2》（Return of the Street Fighter，1974）、《女必殺拳》（Sister Street Fighter，1974）。面對不認識桑尼千葉的女子，克雷倫斯極力解說千葉是當代最頂尖的武術動作巨星，卻仍被婉拒，只能獨自前往電影院。之後，鏡頭來到克雷倫斯的公寓，房內的牆上貼滿了千葉的電影海報，塔倫提諾的的狂熱癡迷，可見一斑。 然而以美國的標準而言，《激突！殺人拳》的暴力程實在度於血腥，因此成為第一部被歸類為「X級」（相當於目前的 NC-17級，僅限18歲以上觀賞）的電影。也正因此，「殺人拳」系列難以獲得美國主流觀眾青睞，其受歡迎程度始終停留在邪典電影的範圍。