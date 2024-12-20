令國外沸騰的日本相關影像作品：會出現第2個《幕府將軍》嗎？

2024年，《哥吉拉-1.0》、《蒼鷺與少年》、《幕府將軍》這些日本相關電影、電視劇在國外大放異彩。長期在美國洛杉磯好萊塢採訪的電影記者，剖析為何國外娛樂界會關注日本。這股氣勢今後是否還能持續。

雖然《哥吉拉》等片同時爆紅是巧合… 當這些新聞也在日本被大肆報導，其中有日本媒體詢問長年住在洛杉磯的筆者：「現在國外的人是否對日本文化有興趣呢？」我的回答是「YES」，但也是「NO」。如果此問題是針對前述的《哥吉拉-1.0》等片，那我的回答接近「NO」。 原因是《哥吉拉》和宮崎導演的電影從很久以前就有，並非現在突然出現。他們多年來都保有人氣，粉絲圈也不斷擴大，現在只是出了一個更厲害的新作品，讓眾人驚艷不已罷了。而且吉卜力作品近幾年與華納兄弟探索旗下的影片串流平台Max簽約，開始進入美國的家庭，此舉也拓展了基層觀眾。

《蒼鷺與少年》（吉卜力工作室） 《幕府將軍》也是一樣，這部作品並不是好萊塢突然想要重製1980年獲得廣大迴響的電視劇。重拍1975年詹姆斯．克萊維爾的原著小說《將軍》一事，其實從很久以前就有。有多位製作人嘗試製作本片，到了2017年，才好不容易努力進展到即將開拍，卻又重回起點。如今這個時代，製作電影或電視劇的工作室比從前更重視IP（智慧財產），FX高層認為不能毀了這個IP，因此不惜耗費時間，也要謹慎地推行（順帶一提，迪士尼公布要收購21世紀福斯這個FX的母公司時，是在2017年尾聲，成功收購是在2019年，因此此前的進行與迪士尼並無相關）。 到了2018年，擔任《捍衛戰士：獨行俠》原案的賈斯汀．馬克斯被選為《幕府將軍》的節目統籌（製作現場負責人），他立刻詢問早已敲定要演主角的真田廣之能否兼任製作人。這部電視劇因此有了一個新的開始，不只花了許多時間拍攝，剪接等後製工作也耗費兩年完成。 換句話說，《哥吉拉-1.0》、《蒼鷺與少年》、《幕府將軍》會在同一個時機問世，並獲得成功，純屬巧合。

《幕府將軍》（由Disney+獨占，所有集數都在「Star」中上架）(C) 2024 Disney and its related entities

影像創作者對知日派外國人的小說產生共鳴 不過，若是觀察其他作品，並詢問外國人是不是對日本文化產生了更高的興趣？那答案很接近「YES」。 舉例來說，2024年7月於Apple TV+開始上架更新的《桑妮：AI管家》這部戲劇。此系列作由拉什達．瓊斯、西島秀俊、翁倩玉、國村隼等人演出，在評論網站「爛番茄」上，獲得90%的高評價。製作人為美國的編劇凱蒂．羅賓斯，原作則是住在日本的愛爾蘭作家科林．奧沙利文在2018年出版的小說。 即使故事舞臺在日本，實際上，還是有很多作品會在別的地方進行拍攝（《幕府將軍》在加拿大拍攝，馬丁．史柯西斯的《沉默》在臺灣拍攝），但羅賓斯原本就喜歡日本，她希望《桑妮：AI管家》一定要在日本拍攝。正好當時爆發新冠肺炎（流行全世界 ），日本國內沒有太多觀光客反倒是一件幸運之事，劇組於是決定前往京都正中心拍攝。西島秀俊表示，他當演員這麼久，還是第一次在京都街上拍戲。

《桑妮：AI管家》（Apple TV+） 另一方面，代表冰島角逐2025年的奧斯卡金像獎最佳國際影片獎的《心動50年》（日本將於2025年1月24日上映），原著是同為冰島出身的作家歐拉夫．奧拉夫松在疫情爆發期間寫的小說。故事舞臺在冰島、倫敦、日本，由Kōki、本木雅弘、中村雅俊等人演出。 奧拉夫松過去曾任職索尼的遊戲部門，在美國擔任主管，也是經手家庭遊戲機「Play Station」的人。他在1980年～1990年代頻繁造訪日本，同時在當時得知故事的主題──受原子彈爆炸波及的受害者的故事。他直到最近才寫下這段故事，結果被在好萊塢活躍的同鄉人巴塔薩．科馬庫導演（《聖母峰3D》、《獸》）看上，立刻翻拍成電影。 這些作品都是從以前就熟知日本的外國人在最近書寫而成，然後獲得其他外國製作人、藝術家的共鳴，才跨越了國境，完成了震撼觀眾內心的作品。

《心動50年》(C) 2024 RVK Studios

全新的《魔戒》任用日本的動畫導演 此外，還有一部受到日本娛樂影響的好萊塢作品，那就是12月13日即將在全球上映的《魔戒：洛汗人之戰》。（日本將在12月27日上映） 這是由華納旗下的新線影業製作，並由同樣負責該系列三部曲與《哈比人》劇本的編劇菲利帕．鮑恩斯擔任製作人的動畫電影。本作刻意追求日本動畫風格，導演是由做出《攻殼機動隊》、《東之伊甸》等作品的神山健治擔任。 鮑恩斯表示，並不是因為先有這個故事，才想說要做成動畫。而是聽見別人的聲音，「如果將《魔戒》做成動畫呢？」才想到這個故事。她也說：「這個企畫，是從反向操作開始的。」「這個故事有著與日本精湛的動畫傳統非常契合的部分。」 動畫確實是現代日本文化最大的驕傲，放眼全世界也有許多粉絲。倘若未來還有這樣的合作機會，日本的創作者也會有更多發揮的機會吧。

《魔戒：洛汗人之戰》LOTR TM MEE lic NLC. (C) 2024 WBEI