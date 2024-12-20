令國外沸騰的日本相關影像作品：會出現第2個《幕府將軍》嗎？文化 娛樂
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在世界娛樂市場彰顯存在感的「日本」
2024年也即將結束。回顧娛樂界，今年與日本相關的作品可說是前所未有地在世界市場彰顯存在感的一年。其中，有來自日本本土的作品，也有外國製作人以自己的角度聚焦在日本的作品，或是日本演員在國外作品中大顯身手，層次廣泛。
首先是2023年12月在北美上映的《哥吉拉-1.0》（東寶製作）取得佳績。這部電影在2024年3月的美國奧斯卡金像獎中，獲得最佳視覺特效，是圈內人和影評人都看好的作品。票房在外國電影中，也創下北美史上第三名。儘管該片可說是幾乎沒有進行宣傳廣告，卻還是達成如此亮眼的成績。
而宮崎駿導演的《蒼鷺與少年》（吉卜力工作室製作），也在這個金像獎中獲得最佳動畫片。由役所廣司主演，文．溫德斯擔任導演的《我的完美日常》，則是入圍最佳國際電影。
同一時刻，在電視方面，美國迪士尼旗下的FX Productions製作的電視劇《幕府將軍》，刷新了迪士尼綜合娛樂內容（製作電視節目的部門）史上最長的視聽時間，創下破紀錄的處女作。這部電視劇也在秋季的黃金時段艾美獎中，獲得18個獎項，在圈內引起軒然大波。不過，接下來才是頒獎季的重頭戲。《幕府將軍》想必還會繼續奪得獎盃吧。
雖然《哥吉拉》等片同時爆紅是巧合…
當這些新聞也在日本被大肆報導，其中有日本媒體詢問長年住在洛杉磯的筆者：「現在國外的人是否對日本文化有興趣呢？」我的回答是「YES」，但也是「NO」。如果此問題是針對前述的《哥吉拉-1.0》等片，那我的回答接近「NO」。
原因是《哥吉拉》和宮崎導演的電影從很久以前就有，並非現在突然出現。他們多年來都保有人氣，粉絲圈也不斷擴大，現在只是出了一個更厲害的新作品，讓眾人驚艷不已罷了。而且吉卜力作品近幾年與華納兄弟探索旗下的影片串流平台Max簽約，開始進入美國的家庭，此舉也拓展了基層觀眾。
《幕府將軍》也是一樣，這部作品並不是好萊塢突然想要重製1980年獲得廣大迴響的電視劇。重拍1975年詹姆斯．克萊維爾的原著小說《將軍》一事，其實從很久以前就有。有多位製作人嘗試製作本片，到了2017年，才好不容易努力進展到即將開拍，卻又重回起點。如今這個時代，製作電影或電視劇的工作室比從前更重視IP（智慧財產），FX高層認為不能毀了這個IP，因此不惜耗費時間，也要謹慎地推行（順帶一提，迪士尼公布要收購21世紀福斯這個FX的母公司時，是在2017年尾聲，成功收購是在2019年，因此此前的進行與迪士尼並無相關）。
到了2018年，擔任《捍衛戰士：獨行俠》原案的賈斯汀．馬克斯被選為《幕府將軍》的節目統籌（製作現場負責人），他立刻詢問早已敲定要演主角的真田廣之能否兼任製作人。這部電視劇因此有了一個新的開始，不只花了許多時間拍攝，剪接等後製工作也耗費兩年完成。
換句話說，《哥吉拉-1.0》、《蒼鷺與少年》、《幕府將軍》會在同一個時機問世，並獲得成功，純屬巧合。
影像創作者對知日派外國人的小說產生共鳴
不過，若是觀察其他作品，並詢問外國人是不是對日本文化產生了更高的興趣？那答案很接近「YES」。
舉例來說，2024年7月於Apple TV+開始上架更新的《桑妮：AI管家》這部戲劇。此系列作由拉什達．瓊斯、西島秀俊、翁倩玉、國村隼等人演出，在評論網站「爛番茄」上，獲得90%的高評價。製作人為美國的編劇凱蒂．羅賓斯，原作則是住在日本的愛爾蘭作家科林．奧沙利文在2018年出版的小說。
即使故事舞臺在日本，實際上，還是有很多作品會在別的地方進行拍攝（《幕府將軍》在加拿大拍攝，馬丁．史柯西斯的《沉默》在臺灣拍攝），但羅賓斯原本就喜歡日本，她希望《桑妮：AI管家》一定要在日本拍攝。正好當時爆發新冠肺炎（流行全世界 ），日本國內沒有太多觀光客反倒是一件幸運之事，劇組於是決定前往京都正中心拍攝。西島秀俊表示，他當演員這麼久，還是第一次在京都街上拍戲。
另一方面，代表冰島角逐2025年的奧斯卡金像獎最佳國際影片獎的《心動50年》（日本將於2025年1月24日上映），原著是同為冰島出身的作家歐拉夫．奧拉夫松在疫情爆發期間寫的小說。故事舞臺在冰島、倫敦、日本，由Kōki、本木雅弘、中村雅俊等人演出。
奧拉夫松過去曾任職索尼的遊戲部門，在美國擔任主管，也是經手家庭遊戲機「Play Station」的人。他在1980年～1990年代頻繁造訪日本，同時在當時得知故事的主題──受原子彈爆炸波及的受害者的故事。他直到最近才寫下這段故事，結果被在好萊塢活躍的同鄉人巴塔薩．科馬庫導演（《聖母峰3D》、《獸》）看上，立刻翻拍成電影。
這些作品都是從以前就熟知日本的外國人在最近書寫而成，然後獲得其他外國製作人、藝術家的共鳴，才跨越了國境，完成了震撼觀眾內心的作品。
全新的《魔戒》任用日本的動畫導演
此外，還有一部受到日本娛樂影響的好萊塢作品，那就是12月13日即將在全球上映的《魔戒：洛汗人之戰》。（日本將在12月27日上映）
這是由華納旗下的新線影業製作，並由同樣負責該系列三部曲與《哈比人》劇本的編劇菲利帕．鮑恩斯擔任製作人的動畫電影。本作刻意追求日本動畫風格，導演是由做出《攻殼機動隊》、《東之伊甸》等作品的神山健治擔任。
鮑恩斯表示，並不是因為先有這個故事，才想說要做成動畫。而是聽見別人的聲音，「如果將《魔戒》做成動畫呢？」才想到這個故事。她也說：「這個企畫，是從反向操作開始的。」「這個故事有著與日本精湛的動畫傳統非常契合的部分。」
動畫確實是現代日本文化最大的驕傲，放眼全世界也有許多粉絲。倘若未來還有這樣的合作機會，日本的創作者也會有更多發揮的機會吧。
2025年以日本為舞臺的作品
令人高興的是，2025年也能在外國導演的作品中看見日本。其中一部就是由巨石強森主演、班尼．沙夫戴導演的《The Smashing Machine》（原名）。另外，還有提摩西．夏勒梅主演、賈許．沙夫戴導演（班尼的哥哥）的《Marty Supreme》（原名）。
《The Smashing Machine》已經拍攝完畢，製作公司A24的首席行政主管表示：「巨石強森走在日本街頭的畫面非常新奇。我已經迫不及待要呈現給觀眾看了。」（註：同公司的相關人士發表評論時，按照A24的採訪規定，不能公開對方的名字。筆者也同意以這樣的條件進行採訪）
同為行政主管的人也說：「無論是哪一部電影，導演都強烈希望能在日本取景。若是其他地方，無法完全重現日本。這種做法確實耗費資金，美國主流電影也不常出現這樣的光景，但值得去做。」
筆者認為，像A24這種以日本為舞臺，並在當地拍攝的外國製作人和工作室，往後應該還會增加。2024年或許是個開端。這些作品當中，會不會出現第二個《幕府將軍》，值得我們持續關注。
標題圖片：以《幕府將軍》獲得第76屆黃金時段艾美獎的劇情類最佳女主角的澤井杏奈（左），以及獲得最佳男主角的真田廣之＝2024年9月15日，美國洛杉磯（路透社）
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