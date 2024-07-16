從山崎貴導演的電影《哥吉拉-1.0》與影像製作公司「白組」觀察日本視覺效果與內容製作的現狀

大約十年前，我曾經採訪將知名漫畫《寄生獸》改拍成真人實景電影的山崎貴導演，當時他對日本電影進軍國際市場一事不以為意。

他說：「我沒有特別想要打造出國際性的內容。如果過於在意海外市場，反而會忽略自身的根基。」他甚至斷言：「由亞洲人擔任主角的真人電影，是不可能與好萊塢的大片抗衡的。」

或許山崎導演當時過於謙虛。2023年12月，《哥吉拉-1.0》在北美上映後，成為當地史上最賣座的日本真人寫實電影，甚至有報導指出該電影的全球票房收入突破了一億美元。

自1969年《2001太空漫遊》的史丹利庫柏力克導演以來，山崎導演是55年來首位，也是歷史上第二位憑藉視覺效果獲得奧斯卡金像獎的導演。

用「有限資源」創造最大效果

從專家的角度來看，這部作品的視覺效果（VFX）究竟有多出色呢？

「哥吉拉破壞銀座、有樂町的場景，加上重低音的音效，實在震撼十足。」視覺效果評論家（前立命館大學教授）田村秀行如此表示，並說道：「像是人們拼命逃開哥吉拉巨大腳步的部分，畫面呈現非常真實。雖然日本的視覺效果與好萊塢相比還有差距，但是在山崎導演的率領下，其所屬的影像製作公司『白組』奮力打造出毫不遜色的水準。」



（C）2023 TOHO CO., LTD.



（C）2023 TOHO CO., LTD.

《哥吉拉-1.0》的製作費用約為10至15億日圓，不到好萊塢大片的十分之一，如此「低預算」引起了話題。在有限的預算內，使用人力搖動戰鬥機和船隻等，以傳統手法結合數位技術，創造出震撼的視覺效果。

白組的視覺效果由35位精英集結在東京調布的工作室內一起作業。雖然工作人員的人數與好萊塢相差甚遠，但山崎導演可以直接在現場指示並與團隊一起討論，這有助於節省時間和成本。據說，因模擬哥吉拉激起的水花和波浪動態而備受矚目的25歲視覺效果藝術家野島達司，也是在與導演的直接討論中，不斷提升作品的品質。

田村指出：「增加預算並不代表會製作出更好的作品。山崎導演很擅長運用有限資源，並在紮實的劇情和視覺效果之間取得絕妙的平衡。」



獲頒美國奧斯卡金像獎後的「白組」團隊。照片從左至右分別為高橋正紀（3DCG導演）、山崎貴導演、澀谷紀世子（VFX導演）、野島達司（特效藝術家/合成師），2024年3月，美國洛杉磯（ＷireImage／Getty／共同通信Images）

在好萊塢，有報導指出漫威影業的《復仇者聯盟》系列的票房表現不佳，顯示出大眾開始對大規模視覺效果作品感到厭倦。

田村先生認為：「在這樣的情況下，單靠視覺效果可能不足以吸引觀眾，劇情本身或許才是受到好評的關鍵。《哥吉拉-1.0》成功地描繪了一個疑似家庭及伙伴的故事劇情。此外，東寶很早就在北美展開宣傳活動，或許也是獲獎的原因之一。」