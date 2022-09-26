皇位繼承中備受矚目的「舊宮家」（下）：戰後仍與皇室藕斷絲連

（上篇）

二戰後出現首個皇族內閣

1945年8月15日，昭和天皇通過廣播宣讀終戰詔書（所謂的「玉音放送」）後，鈴木貫太郎內閣集體辭職，但日本仍深陷困境中不能自拔。為了壓制隱有異動的日本軍部（尤其是陸軍），真正結束戰爭，昭和天皇事先選定了繼任的內閣總理大臣人選。

他就是陸軍大將、皇族成員東久邇宮稔彥王。如上篇所述，他與明治天皇的第9公主結婚，是東久邇宮家的家主。兩年前，昭和天皇的長女也剛剛下嫁東久邇宮家。他自小就很調皮，以「頑劣殿下」聞名，但對與美國、中國開戰一直持批評態度。

東久邇宮反對皇族參政，堅拒就任首相，但當看到決意結束戰爭的昭和天皇那憔悴的模樣後，最終做出了決定。他在日記中是這樣寫的。

「為了克服這一前所未有的危機而盡心竭力，不管是作為日本普通國民的一員，還是作為一直受到優待的皇族成員，這都是我的至高責任。」

據說昭和天皇當時認為，只有組建史無前例的「皇族內閣」才有可能結束戰爭。昭和天皇在播出「玉音放送」的第2天，就召見了擔任軍職的皇族成員，派他們作為天皇特使向駐屯在海外的日本軍隊傳達結束戰爭的詔令。朝香宮被派往中國派遣軍，竹田宮被派往關東軍和朝鮮軍，閑院宮被派往駐屯東南亞的南方總軍。

東久邇宮當上首相之後，提出了「全體國民總懺悔，是我國邁出重建的第一步」和「一億總懺悔」的口號。但駐日盟軍總司令部（GHQ）下達了罷免內務大臣、內務省警察部門（警保局）幹部等命令。這位出身皇族的首相對突如其來的「內政干涉」很是抵觸，皇族內閣僅54天就集體辭職了。

GHQ威嚇日本皇室

這一年的12月，GHQ下達了逮捕戰犯的命令，曾任元帥陸軍大將的梨本宮以甲級戰犯嫌疑人的身份被關進了戰犯拘留所──巢鴨監獄。輿論認為這是戰勝國在威嚇日本皇室，不過4個月後梨本宮以不起訴獲釋。

1946年1月，根據GHQ的命令，開展了以軍國主義分子、協助發動戰爭者、軍人為對象的「公職驅逐」運動。不久報紙上刊登了一篇內容頗具衝擊性的報導，說昭和天皇的3位皇弟（直系宮家）以及東久邇前首相等15名皇族也被列入了解除一切公職的名單，因為戰爭結束前男性皇族都有從軍經歷。不過這次，解除皇族的一切公職實際上擱置了。

GHQ還對皇室財產下手，下令調查各位皇族的所有財產，徵收最高稅率達90%的財產稅。昭和天皇的財產被估算約為37億日圓（按如今的貨幣價值則是此數的100多倍），其中的9成作為財產稅變成了國有財產。有舊宮家「宗家」之稱的伏見宮家，在除直系宮家以外的11個宮家中排名第3，擁有792萬日圓資產，扣除債務等金額後要繳納85%的財產稅。

在《日本國憲法》頒佈的1946年11月，昭和天皇召集直系宮家以外宮家的皇族成員，就「不得不脫離皇籍的事態」做了解釋說明。憲法第88條明確規定「所有皇室財產屬於國家」，皇室已經沒有足夠的經濟實力來保障這11個宮家了。