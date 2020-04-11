苦於「觀光公害」 的京都：專訪當地議員心聲

日本地方領導人的挑戰

外國訪日遊客激增，京都整個城市和旅遊基礎設施的接待能力已趨近極限。以觀光公害及其對策為主題的《京都毀於旅遊的那一天》（Wani Books PLUS新書）付梓之後，我們採訪了它的作者、前京都市議會議員村山祥榮。

前京都市議會議員。1978年出生於京都。專修大學法律系畢業後，進入Recuit公司。2003年在京都市議會議員選舉中首次當選，打下了地方政府改革的基礎，成立了地方政黨「京都黨」。著作有《京都毀於旅遊的那一天》

京都，一個人口趨向減少的城市 儘管出現了空前的建設熱潮，遊客們也慷慨解囊一擲千金，但京都市的人口在不斷減少，這在日本的大城市中（政令指定都市）是少見的。從2015年到2019年的5年間，京都市的人口減少了0.6%，現為147萬人。相較於周邊地區，尤其是隔壁的滋賀縣，轄區內的市町村很多地方人口都在增加。山村認為很大一個原因，是年輕人成家後，搬到了房價經濟實惠的外地買房定居。 由於當地沒有什麼吸引人的就業機會，很多大學生畢業後就會離開京都。辦公室的租賃成本較高且數量少，因此企業也很難在京都市內開設機構——村山分析認為這是一個原因。 「說到京都，大家就會認為它是個旅遊城市，但事實上京都的產業結構中，旅遊業所占的比例也就10%左右，和靠旅遊業支撐經濟的夏威夷和沖繩不同，京都有很多其他產業，如製造業、服務業、房地產業等。」 「當然，日本中央政府和京都地方政府都打出了旅遊獎勵政策，這是沒錯的。尤其是對工商業不發達的地方政府來說，發展旅遊對促進當地的發展意義重大。但是京都這個城市不同，除了旅遊業外的其他產業，也有著巨大的發展潛力。」 更大的一個問題，是旅遊熱潮並沒有帶來收入的增加。因為新增的就業機會，多為飯店或餐廳等的非正式雇傭。因此，京都市的財政收入不僅沒有增加，反而比10年前還少了。京都市的預備費用規模在政令指定都市中也是吊車尾的。市政府財政吃緊的另一個原因，是當地許多神社佛閣沒有向市里繳納固定資產稅和參觀費的所得稅。 如此現狀，讓很多京都市民覺得自己並沒有受到旅遊帶來的恩惠。2019年6月18日《京都新聞》刊登的問卷調查結果顯示， 70%的居民認為市政府應當限制遊客數量。某個評論說得非常精闢：「太依賴於『京都品牌』了。基礎設施及接待能力等軟硬體都沒有跟上，即便遊客的增加帶來經濟增長，但市民並沒有感到從中受益。」 打造可永續發展的旅遊業 村山提議，為緩解主要公交線路不斷增大的壓力，在市內建設環形地鐵線，將京都、五條、祗園、出町柳、北大路、西大路各站連為一線。將2018年開始對遊客徵收的「宿泊稅」稅收用做建設資金即可。2019年的宿泊稅收入約為40億日圓。 另外村山還主張，神社佛閣等近年來旅遊熱潮的受益者，應該更多地為旅遊基礎設施建設做出貢獻。 「不少京都市民一直認為應該向神社佛閣徵稅。上世紀80年代市政府曾經嘗試徵稅但沒有成功，之後就成了諱莫如深之事。」 京都市1985年出臺條例，規定從神社佛閣的參觀費中徵收50日圓的「古都稅」。此舉遭到各大寺院神社的閉門抵制，導致遊客銳減。僵持了兩年之後，市政府廢除了古都稅。據說此後，市政當局和當地宗教團體之間的緊張關係一直都沒有緩解。 「不過，既然觀光公害已經惡化到這一步了，那就應該把古都稅拿出來重新討論討論。神社寺廟方面也知道觀光行業給當地居民造成了不少麻煩，慢慢地開始意識到自己也應該以某種形式來協助政府改善這種狀況。應該一起來探討協商一下他們該以怎樣的形式來支援接待遊客所需的基礎設施建設。」