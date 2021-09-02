金子美鈴的童謠：神靈在小小的蜜蜂裡

萬物皆有神靈

《蜜蜂和神靈》 蜜蜂在花朵裡，

花朵在庭院裡，

庭院在圍牆裡，

圍牆在小鎮裡，

小鎮在日本裡，

日本在世界裡，

世界在神靈裡。 就這樣，就這樣，神靈，

在小小的蜜蜂裡。

讀了《蜜蜂與神靈》後，不由地覺得神靈並不是離我們很遙遠的特別的存在，包括人類在內，萬物中皆有神靈，於是心情便隨之愉悅起來。

對金子美鈴而言，地球上的萬事萬物，不僅動植物，就連沒有生命的礦物都是很重要的，世界萬物都是相互依靠，共存共生的。習慣於人類中心主義思維的人，是不可能有這種想法的。

以前，我試著用手去抓住眼前飄落的柿子葉時，曾莫名地生出一種奇妙的感覺。

——啊，我現在是在天上俯瞰大地。

仿佛延伸出無數條支流靜靜流淌的大河和寧靜小鎮的航拍圖就在一片落葉之上。

如果沒有遇到美鈴的《蜜蜂與神靈》，或許我永遠不會經歷這種感動。它讓我深信「一沙一世界，但一沙亦在世界中」。

人類只是地球小小的一部分，卻動不動就把「保護地球」掛在嘴邊，其實錯了。是「地球保護著我們」，我們才得以在地球上生存而已。

聽說印第安原住民有這樣的說法——「地球的大自然是子孫寄存在我們這裡的」。每次讀到美鈴的作品，我就會覺得該把這種謙虛烙刻在心中了。