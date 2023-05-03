臺灣飲食散文60年：美味的記憶長存

在日本閱讀臺灣文學

從筆者精心挑選的飲食散文中，探討臺灣料理究竟是什麼？並解讀與美味同在的情感，追尋料理的變遷。這次列舉了四本書：《食在廣州》、《府城的美味時光：臺南安閑園的飯桌》、《味道福爾摩莎》、《老派少女購物路線》。