宇治800年歷史的茶田朝日園的重生之路

新時代的日本農業

代表日本的茶鄉宇治（京都府）800年名聲不減，但在漫長的歷史中也有所失。其中之一便是室町幕府第三代將軍足利義滿下令開闢的「七茗園」。原本人們認為當初那七個茶園中的六個已與珍貴的本地品種一同消失了，但現在有新的發現，有可能還有一個茶田倖存。它的名字叫做「朝日園」。就此，筆者採訪了幾位致力於保護瀕臨滅絕的珍貴茶樹並將其流傳後世的人士，了解他們眼中茶園重生的意義、現狀以及未來。