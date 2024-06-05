生產世界頂級天然起司的「三良坂Fromage」，廣島山地起司畜牧的「理想農戶」

新時代的日本農業

2023年10月下旬在挪威舉辦了世界起司大賽（World Cheese Awards），日本的兩種起司榮獲最高獎「超級金獎」。其中一種起司的生產者是實踐「山地起司畜牧」的「三良坂Fromage」。這家農戶堅持經營起司畜牧業而不進行量產，筆者前往廣島縣三次市對其進行了採訪。

感受牛群的憤怒 「那時我承蒙澳洲牧場的關照，在那裡工作。那家牧場的規模很大，每天會為約1000頭奶牛擠兩次奶，但由於過於重視生產率，我感覺無論人還是牛在那裡都好像變成了機器。牛的數量有1000頭之多，每天都會有牛死去。有一次，牧場主讓我用曳引機將牛的屍體扔到山谷裡去。我按照吩咐將死牛拴在車上，拖拽著它沿著牧場邊前行。來到大門前的時候，一頭牛站起來瞪著我這邊，哞哞地發出了粗野的怒吼聲。很快，其他的牛也漸漸聚集過來，同樣哞哞地狂叫起來。那時我突然覺得自己好像聽懂了牛群說的話。」 它們說：「我們為了人類忍受著殘酷的生活，拼命地產奶，但你們是不是完全沒有考慮我們的幸福呢？」 平時很少亂發脾氣的溫和牛群，它們突然發出的怒吼聲仿佛在訴說心中的不滿。可是，殺死這頭牛的並不是我，要抱怨的話去跟牧場主說，去跟那些殺價購買牛奶的流通業者和消費者說吧——松原不禁流下了眼淚。 就因為這件事，松原對起司畜牧業開始失去熱情。他因為喜歡動物，相信起司畜牧的可能性而一路走來，但如果現實情況是人類這樣榨取動物，而且自己也是其中的一員，是不是考慮放棄這個行業呢？不過，在回憶起被牛群包圍的情景時，他腦海中又浮現出不同的想法。 「也許那些牛正是在向我呼籲，想讓我幫助牠們做些什麼呢。我是不是能做些什麼呢？」 哪怕只有一頭牛，也要按照自己的方式好好地飼養。松原下定決心後就回國了。 「想從事山地起司畜牧，先要學習林業」 在調查對家畜友好、適合日本風土的飼養方法的過程中，松原了解到山地起司畜牧之事，於是他前往四國高知縣的齊藤牧場，拜訪了從1968年開始就在這裡實踐這種放牧法的齊藤陽一。但是，齊藤對他說的第一句話是，「如果從事山地起司畜牧業，請先學習林業」。 於是松原在家鄉三次市拜師，加入了山林買賣業者的組織，學習樹木的名字、特性、砍伐方法、重型設備的使用等。據說這行非常嚴苛，而且還與危險相伴，有的人只來了半天或一天就逃走不做了。 結束了兩年的學習，松原遠赴法國，目的是到法蘭琪-康堤大區（Franche-Comté）學習起司的製作。 即使開墾荒山、放牧動物、擠出品質優良牛奶，但沒有銷路也毫無意義。如果將鮮奶交給起司畜牧協會（廣島縣酪農業協同組合），則售價很低，還會與其他牧場的奶混在一起，因此無法充分體現出放牧飼養法獨特的牛奶風味。放牧飼養的動物產奶量本來就不多，為了經濟上合算，只能不賣鮮奶，而是加工之後加上附加價值來出售。出於這種原因，起司與優酪乳、冰淇淋一起被列入候選加工品的名單。 2004年回國後，松原首先開了一家起司工坊，開始用從酪農協會購買的牛奶製作起司。2006年，他遇到了現在所擁有的這塊9公頃的土地，花了兩年時間購買到手（他說，用一台豪車的金額購買了有兩個東京巨蛋那麼大的土地）。他用挖土機和鏈鋸獨自一人進行開墾。松原留下了栗樹和橡樹，在地上種植了日本結縷草供牛羊食用。最開始在山裡放牧的是3頭小牛和6頭小山羊。 在此期間，2007年在國內屈指可數的起司大賽「All Japan Natural Cheese Contest（全日本天然起司比賽）」中，松原的莫札瑞拉起司獲得了優秀獎。之後，松原成為獲得國內大賽前幾名的「常勝將軍」。開始能用自己生產的牛奶製作起司是2011年的事，那是開墾山地後的第4年。2013年，在法國歷史悠久的大賽「Mondial du Fromage（世界起司大賽）」中，「Fromage Do Mirasaka」（用牛奶製作的白黴發酵型起司，以橡樹葉包裹）獲得銀獎，證明日本的手工起司躋身世界名品之列。

附設在起司工坊的「三良坂Fromage」的咖啡館兼商店。遊客到此購買起司和山羊奶冰淇淋（筆者攝影）

北海道不具備的廣島之地利 「母親擅長製作味噌、果醬、酸梅等發酵食品和易保存食品，我小時候在旁邊看著也會幫忙，製作起司時，那時的感覺復甦了。比如，我發現把莫札瑞拉揉成團和揉圓年糕的手法一模一樣…」 嘗試製作起司後，松原發現這項工作很符合自己的天性，長時間的作業也不覺得辛苦。 松原擅長製作的山羊鮮起司等新鮮起司，不同季節風味也會有微妙的差別。動物們在山裡，春天吃樹芽和竹筍，夏天吃青草，秋天吃栗子和橡子，冬天吃竹葉草，擠出的奶裡也反映出所吃食物的風味。這與一年到頭味道不變的標準牛奶有著完全不同的吸引力和價值。 說到日本的起司畜牧業，人們一般都會想到北海道，但松原認為，實際上不被雪封的地區對放牧來說更有利。北海道的牛1年中有近3分之1的時間在牛舍度過，而松原的牧場中甚至連牛舍都沒有。這個地方在很久以前就是畜牧王國，在國內和牛生產中處於領先地位。另外，三次市距離廣島市等消費地較近，這點也很有利。利用這一優勢，松原將重點放在以新鮮度為賣點的鮮起司上。 松原在大賽中名列前茅，不斷將獎牌收入囊中，但他卻表示「對獲獎並沒有什麼興趣」。為了宣傳產品的品質，提高國產起司的知名度，提升整個行業的活力，松原堅持不懈地展示自己的產品。不過，他更關心的是「製作出反映動物的個性、在入口的那一瞬間腦海中就能浮現出故事的起司」。

檢查山羊鮮起司的發酵程度（筆者攝影）

招牌產品之一「Fromage Do Mirasaka」以橡樹葉包裹（筆者攝影）

（左）體現松原童心的富士山形起司「富士山炭」。將山羊奶製成的起司做成山形，撒上木炭使其成熟；（右）成熟中的「赤翡翠」（筆者攝影）