具有南方島嶼風味的日本蜜蜂的「甑蜂蜜」為人口4000人的離島帶來元氣

新時代的日本農業

一位熱心國際公益和偏鄉醫療且活躍於國內外的護理師，在鹿兒島縣的離島・甑島遇見了日本蜜蜂養蜂人，兩人的相遇讓她決定留下並為振興該地區而努力。日本蜜蜂的蜂蜜僅佔日本蜂蜜市場約0.1%，是相當珍貴的產品，濃縮了島嶼自然風味的此地的蜂蜜能否成為改變島嶼未來的關鍵呢？

自然美景圍繞、擁有八千萬年歷史地層結構和裸露巨岩的美麗島嶼 2023年初秋我到鹿兒島出差，某天突然有一整天空閒，便走訪一趟好久以前就想去的甑島。說得好像我很熟悉甑島，其實我只知道島上有很好喝的芋燒酎「甑州」。 甑島位於距離薩摩半島西海岸約40公里的東海上，由上甑島、中甑島、下甑島三個島嶼組成。三個島嶼的總人口不到4000人（2020年人口普查資料），主要產業為捕撈漁業，例如薩摩甜蝦、日本銀帶鯡等。從九州搭乘高速汽船或渡輪即可前往甑島。 我當時是從川內港碼頭搭乘高速汽船「甑島」（航程約50分）前往。當船越接近島嶼時，越能欣賞到那些裸露岩層和斷崖美景，令人賞心悅目。據傳此為8000萬年前白堊紀地層褶皺隆起後露出海面，成為現在映入眼簾的景象。

搭乘往返九州與甑島的高速汽船「甑島」可看見遠方目的地甑島 浮田泰幸攝影

古老地層從平靜的海面探出頭來（浮田泰幸攝影） 我在上甑島里港口下船，租了輛車，便直接前往位於下甑島下甑町手打地區的吉永酒造（甑島的釀酒廠）。日本職人高水準的土木工程技術打造了連接三座島嶼的宏偉大橋，路程約50公里、車程一個半小時。從車窗可欣賞那綿延不絕、壯麗遼闊的海岸線風景，一路上，幾乎沒有其他車輛，也沒有行人，行駛在這條路上享受著無與倫比的暢快感。 抵達釀酒廠時，雖然不巧遇到周末休息，但剛好老闆的母親在場，爽快地允諾讓我參觀酒廠。由於當時已近午餐時間，我問她：「有沒有推薦的當地海鮮料理餐廳」，她告訴我，前幾天有一間餐廳剛開幕，那裡應該有提供海鮮料理。

連接中甑島和下甑島的甑大橋全長1533公尺，是鹿兒島縣內最長的橋梁（浮田泰幸攝影）

橋邊的一塊岩石看起來像個「甑」（意思為蒸籠），因此有「甑岩」之稱，也是島嶼名稱的由來。島上的人們敬奉這塊岩石為大明神（浮田泰幸攝影）