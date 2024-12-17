鹿兒島產「黑酒」的魅力：發揮酶的力量，釋放絕佳鮮味，激發食材潛力

僅此一家生產的「瀕臨絕種危機」酒

在伊勢神宮最重要的祭祀活動「三節祭（10月的『神嘗祭』、及6月和12月的『月次祭』）」中，會使用4種酒來供奉，它們分別是：醴酒、白酒、黑酒和清酒。除了清酒之外，其它酒都是在神域內的忌火屋殿中按照古法釀造。醴酒是一種甜酒；白酒是一種將白色、渾濁、類似濁酒的酒透過竹網過濾後的酒；黑酒是透過添加木灰而製成。

由東酒造商標化的「黑酒」正是源於該供奉用的黑酒。大約在1年前，我去鹿兒島做甜不辣的採訪時，第一次知道了這種黑酒的存在。

甜不辣是鹿兒島的代表性特產，將白肉魚或青魚做成魚漿後加入鹽、糖及氨基酸類調味品，使其成型後油炸製成，許多製造商都使用了被稱為「地酒」的料酒。

為深入了解這種「地酒」，我再次前往鹿兒島。

「『地酒』是一個泛稱，而我們公司的產品名為『黑酒』」，東酒造第4代社長福元文雄先生這樣介紹道（『地酒』一詞泛指在地酒，需注意區分）。以下是福元先生的「地酒概論」。



東酒造的福元文雄先生（筆者攝影）

目前，幾乎所有的日本酒都透過加熱處理來延長其保質期，被稱為「火持酒」製法，該製法起源於江戶時代。與此相對的，是透過使用灰汁來提高保存性能的「灰持酒」的製法，其歷史至少可以追溯到1200年前的平安時代，鹿兒島的地酒使用的便是這種傳統製法。正如文章開頭所述，灰持酒在神社儀式中必不可少，在九州地區有將其作為新年屠蘇酒飲用的習俗，雖然也有人日常飲用，但目前主要用於烹飪。

由於鹿兒島的地酒是以糙米（非釀酒米而是食用米）為原料製成，含有豐富的多種氨基酸，因此味道鮮美。此外，因為沒有進行加熱處理，酶活性未被破壞，這也是其顯著特徵。酶和酒精的共同作用能夠消除肉類和魚類的腥味，使肉質更加柔軟，可以輔助入味、提鮮。從用途上看，它與本味醂相似，但由於本味醂是將糯米和米麴浸泡在米燒酒中製成，不經過酒精發酵過程，因此不含酶和有機酸，這點兩者有所不同。

江戶時代，鹿兒島縣內也有許多酒廠釀造地酒，但隨著燒酒製造的興盛，地酒逐漸衰退。如今，除了鹿兒島外，熊本（赤酒）和島根（地傳酒）也保留著灰持酒的傳統，但這3個縣的這種酒廠加起來還不到10家。完全不進行加熱處理的只有東酒造的黑酒（據東酒造調查），可謂是「瀕臨絕種的食品」。事實上，第二次世界大戰後，釀酒原料稻米供應中斷，導致生產一度中斷。1955年，東酒造的創始人東喜內先生重新恢復黑酒生產。

當時東酒造將產品命名為「高砂之峰」，它擁有一款金色網底與紅色酒杯的經典標籤。據說，這一設計至今仍為當地人所熟悉（「高砂之峰」預計不久將停止銷售）。1990年，東酒造對其進行了改良，增加了原料米的量，氨基酸值翻了一番，進而開發出面向商業用途的黑酒。