蒙古襲來750年（4）：在「弘安之役」中沉沒的元軍戰船，封存在長崎縣鷹島外海的「海底時空膠囊」

東路軍和江南軍合流失敗

「文永之役」（1274年＝文永11年）的7年後。皇帝忽必烈一聲令下，元軍再度進攻日本，也就是1281（弘安4）年的「弘安之役」。

元在上一次進攻日本鎩羽而歸，這次為了強化戰鬥能力，派遣艦隊兵分兩路遠征日本。一支是從朝鮮半島的高麗出發的「東路」軍，當時的高麗是元的屬國；另一支是從中國大陸的舊南宋而來的「江南」軍，當時的南宋已被元滅亡。元的作戰藍圖似乎是這兩支艦隊在壹岐島集合後，從九州登陸，直攻要衝大宰府。

然而，東路軍在同年5月3日出發，江南軍卻在晚了1個月半的6月18日出發，缺乏統率能力。東路軍在6月上旬已經抵達博多灣，江南軍卻甚至還沒從本國出發，遲遲不見蹤影。據說，如果兩軍合流， 將有4400艘軍船密密麻麻地遍布博多灣，數量比「文永之役」當時多出近5倍。果真如此的話，日本能抵擋得了嗎？

實際上，姍姍來遲的江南軍也沒去到博多灣，好不容易抵達了伊萬里灣之後，卻遇上颱風失去音訊。

以人海戰術進行海底調查

過了近8個世紀之後，終於發現元軍沉船。



發現元軍沉船遺跡的鷹島神崎港外海（筆者攝影）

鷹島的神崎港位於伊萬里灣口，過去也曾經有漁夫的捕魚網在這裡勾到了壺或是武具等，像是元軍的遺物，甚至在1994～95年的港口整建工程中，挖掘到大量遺物。挖掘元軍沉船的時機成熟了，從2005年開始正式啟動海底的考古學調査。



（左上）在鷹島神崎港挖蛤蜊的人發現「管軍總把印」，上面刻著蒙古文字，屬於中級將領的物品。（右上）朱漆木梳。可一窺船上生活的痕跡（下）元軍士兵配戴的腰帶上會繫銅製裝飾品，並且懸掛佩刀＝均拍攝於長崎縣松浦市立埋藏文化財中心（筆者攝影）

然而，要一口斷定「發現了元軍戰船」絕非容易的事。

「當初設想了海底可能堆積很多沉船，但怎麼找也找不到，因為暴露在海水裡的木製船被蛀船蟲啃食光了。」長年參與鷹島外海的海底發掘調査，現任國學院大學研究開發推進機構的教授池田榮史如此說道。



國學院大學教授池田榮史（筆者攝影）

如果沉船因為海流的關係等被埋在泥沙裡面的話，說不定就能夠避免被啃食──。以池田（當時為琉球大學教授）為中心的調査團隊，重新假設，使用聲波探測儀，從05年開始花了好幾年製作海底地圖和斷層圖，其中沉積物反應出現不自然的地方就有一百數十處。

接下來，就完全是使用人海戰術進行調查了。池田教授與潛水員一同潛入海底，然後在那些可疑的地點用鐵棒逐一戳入找尋。「如果是貝殻，就會發出『刷拉』一聲；碰到陶瓷器等堅硬的東西，就是『鏗鏘』的聲響；木材的話，就會出現『滋噗』的手感。」



當時為琉球大學教授池田榮史（現國學院大學教授）在鷹島海底進行挖掘遺跡的考古調查（松浦市教育委員會提供）