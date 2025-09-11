【福島】手揉麵與雞湯鮮味的白河拉麵・巢鴨「麵創庵 砂田」文化 生活 飲食
談到福島，以醬油湯底和透明豚骨湯頭聞名的喜多方拉麵名氣最響亮。但與之抗衡的，則是白河拉麵。其特色在於使用扁平的手揉捲麵，搭配以雞湯鮮味為主的醬油湯底。Q彈的捲麵能牢牢地附著湯汁，每一口都能品嚐到雞湯溫和的濃醇。而位於豐島區巢鴨的「麵創庵 砂田」，就能讓您品嚐到如同家鄉般道地的白河拉麵。
「砂田」深入研究了白河名店的風味，並加入了獨特的巧思。其精心熬煮的清湯，外觀清澈透明，卻蘊含著濃郁的醇厚風味。店主堅持手工揉製的麵條，其不規則的捲度能完美地吸附湯汁。最令人驚喜的是，越嚼越能感受到小麥的香氣和Q彈的口感。此外，白河拉麵通常使用「滷牛肉（煮豚）」作為叉燒，但「砂田」為了增添香氣，特意選用「烤豬肉」（燒豚），創造出更深層次的風味。這是一碗看似簡單，卻存在感強烈的拉麵。
官方社交平台：https://x.com/mensouan_sunada
標題圖片：「麵創庵 砂田」的「特製中華拉麵」（1400日圓），攝影：山川大介