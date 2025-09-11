不斷進化的日本拉麵文化

【福島】手揉麵與雞湯鮮味的白河拉麵・巢鴨「麵創庵 砂田」

談到福島，以醬油湯底和透明豚骨湯頭聞名的喜多方拉麵名氣最響亮。但與之抗衡的，則是白河拉麵。其特色在於使用扁平的手揉捲麵，搭配以雞湯鮮味為主的醬油湯底。Q彈的捲麵能牢牢地附著湯汁，每一口都能品嚐到雞湯溫和的濃醇。而位於豐島區巢鴨的「麵創庵 砂田」，就能讓您品嚐到如同家鄉般道地的白河拉麵。