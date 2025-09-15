【新潟】獨一無二的長岡生薑醬油拉麵・秋葉原「青島食堂」文化 生活 飲食
新潟是全日本屈指可數的拉麵激戰區，「新潟五大拉麵」人氣極高。其中，「長岡生薑醬油拉麵」擁有無可取代的獨特風味，而「青島食堂」正是被視為其始祖的店家。該店在東京都內唯一的秋葉原店（千代田區），讓您不用遠赴新潟，也能品嚐到這源於長岡的傳統拉麵。由於人氣極高，排隊超過一小時是家常便飯，但它的美味絕對值得您排隊等候。
「青島食堂」的湯底基底是清澈的豚骨湯。一般來說，豚骨湯為了抑制腥味會大費周章，但「青島食堂」經過反覆嘗試，在熬煮時加入了大量的生薑，創造出獨特的清爽風味。這讓您在品嚐到豚骨濃醇的同時，後味卻驚人地清爽。湯頭看起來醬色濃郁，但入口卻十分溫醇，生薑的香氣和風味瞬間擴散開來。這也正是這碗拉麵在嚴寒的新潟，被譽為能暖身暖心、長久以來深受喜愛的理由。如果你是拉麵愛好者，這家名店絕對值得一試。
官方網站：http://www.aoshima-ramen.co.jp/
標題圖片：「青島食堂」的「青島拉麵」（900日圓），攝影：山川大介