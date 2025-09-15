不斷進化的日本拉麵文化

【新潟】獨一無二的長岡生薑醬油拉麵・秋葉原「青島食堂」

新潟是全日本屈指可數的拉麵激戰區，「新潟五大拉麵」人氣極高。其中，「長岡生薑醬油拉麵」擁有無可取代的獨特風味，而「青島食堂」正是被視為其始祖的店家。該店在東京都內唯一的秋葉原店（千代田區），讓您不用遠赴新潟，也能品嚐到這源於長岡的傳統拉麵。由於人氣極高，排隊超過一小時是家常便飯，但它的美味絕對值得您排隊等候。