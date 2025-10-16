【大阪：難波】清淡豚骨湯底，24小時營業的「金龍拉麵 道頓堀店」

不斷進化的日本拉麵文化

作為大阪路邊攤拉麵的競爭者而誕生，以天空飛舞的巨大龍形招牌而聞名的，就是位於大阪市中央區的「金龍拉麵 道頓堀店」。

自1980年代在道頓堀創業以來，它不僅受到觀光客的歡迎，也深受飲酒後收尾的當地人喜愛，成長為大阪的代表性拉麵店。招牌的「拉麵」以豚骨湯為基底，但其特色是相當清淡的豚骨湯。乳白色的湯頭搭配細麵的風格，乍看之下與博多拉麵相似，但「金龍拉麵」的魅力在於吃法的「自由度」。店內提供韭菜、泡菜、大蒜等免費配料，讓您可以依個人喜好盡情客製化。雖然晚上吃了隔天早上可能會有點後悔，但作者推薦加入堆積如山的辣椒拌韭菜。當然，大蒜也是想加多少就加多少。這種自由自在的搭配讓人感到非常舒暢。作為道頓堀的店家，該店能24小時營業也是其受歡迎的原因之一。

官方網站：https://kinryuramen.com/home/goldendragon/

標題圖片：「金龍拉麵 道頓堀店」的「拉麵」（800日圓），攝影：山川大介