從諾貝爾文學獎得主到無產階級、耽美派作家：二戰前與戰時壓抑體制下的文學傑作

「昭和100年」回顧精選50本

配合「昭和100年」，本系列將回顧文學作品，第一回聚焦在「二戰前、二戰時」篇。日本文壇在大正時期受到西方文化影響而蓬勃發展，進入昭和後，更出現許多才華洋溢的作家，創作出至今仍廣受閱讀的經典之作。然而，文學也無法與戰爭完全切割，當時的思想管控，為自由創作蒙上了一層陰影。

無產階級文學的傑作 當時，作家的創作仍算自由。然而，不久之後，烏雲便逐漸籠罩而來。 大正末期以降，社會主義思潮逐漸興起，無產階級文學也迎來全盛時期。然而，為了維護天皇體制，大正14（1925）年政府制定了《治安維持法》，開始打壓社會主義思想。接著在昭和3（1928）年，田中義一內閣因擔憂共產黨勢力擴張，修改該法並發動大規模鎮壓行動，最高刑罰也從原本的10年徒刑，加重為可判處死刑。

《蟹工船》、小林多喜二、新潮社 在這樣的時代背景下誕生的無產階級文學傑作，就是《蟹工船》。作者小林多喜二（1903-1933）畢業於北海道小樽的商業高中，之後在當地銀行工作，並一邊參與同人誌的發行，投稿短篇小說。 當時，在北海道近海捕撈的螃蟹會直接在備有加工設施的母船上製成罐頭，產量逐年攀升，但勞動條件卻極為惡劣。小說描寫的，正是一群在母船上工作的勞工，為了爭取近乎虐待般的工作環境改善而發動罷工，最終卻遭到官憲鎮壓而失敗的過程。 此作品於昭和4（1929）年發表在左翼雜誌上，隨即遭到查禁。小林多喜二也因此被特別高等警察盯上，之後他成為非法的共產黨黨員並展開地下抗爭行動，但不久便遭逮捕，最終在嚴刑拷打之下死於獄中。 如今，無產階級文學多已被視為遙遠的歷史產物，唯有《蟹工船》仍被一再閱讀、流傳至今。當時的作品多半傾向於觀念先行，但深受志賀直哉影響的小林多喜二，則以寫實主義手法，透過深入採訪，具體描繪出勞工的悲慘生活樣貌。作家松本清張也曾在《昭和史發掘》中〈小林多喜二之死〉一文中指出：「讓無產階級文學得以為一般讀者所認識，光是如此就是一項功績。」