高度經濟成長期的文學：遠藤周作、司馬遼太郎、有吉佐和子等人對日本社會矛盾現象的反思

「昭和100年」回顧精選50本

昭和39年（1964），東京奧運舉行之後，日本開始享受高度經濟成長帶來的榮景，但同時也衍生出影響至今的「物質與心靈」兩層面的深層社會問題。身處時代洪流中的作家們，勇於嘗試各類主題的創作，留下了風格多元的暢銷經典作品。