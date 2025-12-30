昭和「全民中產」時代的文學：從小松左京、渡邊淳一到村上春樹，暢銷娛樂大作雲集

「昭和100年」回顧精選50本

美國社會學家艾茲拉．佛格爾（Ezra Vogel）的名著《日本第一》（Japan as Number One）於昭和54年（1979）在日本翻譯出版。從昭和40年代後期到60年代，日本經濟表現亮眼，影響力席捲全球，迅速抵達巔峰，但隨即迎來前所未有的泡沫時代。在文壇上，充滿娛樂色彩的作品接連成為暢銷書，在這樣的熱潮中，昭和時代也逐步走向了尾聲。