竹筍美食精選：鮮嫩清甜、爽脆可口

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

真空包裝的水煮筍，讓竹筍菜餚不再是春季限定，一年四季都能嘗鮮。以下為大家介紹幾款竹筍的經典做法。

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竹筍飯

用花椒嫩葉略施點綴，堪稱完美！



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土佐煮

將竹筍用高湯燉煮後撒上土佐（高知縣）特產鰹魚乾片，稍事攪拌即成，故而得名「土佐煮」。



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煮嫩筍

這道菜是兩種春季食材的完美結合，即所謂「山之春」（竹筍）與「海之春」（裙帶菜）相遇的佳餚。雖說如此，因為有了真空包裝的春筍和鹽漬裙帶菜，如今這道傳統煮菜一年四季都能享用。



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嫩葉拌筍

用高湯化開白味噌（西京味噌）後拌入切碎的花椒嫩葉，製成「嫩葉味噌」，將其裹在筍塊上。那一抹綠色，在視覺上也給人以清新之感。



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筑前煮

這道傳統菜餚中的食材非常豐富，包含了竹筍、牛蒡、胡蘿蔔、蓮藕等根莖菜，以及魔芋、雞肉等，是飽腹感十足的超經典燉菜。



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青椒肉絲

這雖是一款道地的中國菜，但因某食品廠商以「在家享受正宗中餐」為理念，推出了調味醬料系列，只需用它與食材翻炒即可簡單複製出中餐風味，因而成為了日本人餐桌上的「常客」。



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