不論義大利麵或炸物都能展現「日式風味」的魔力：紫蘇料理精選

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

明明只是薄薄的一片葉子，但只要加上一片紫蘇，就能將西式料理巧妙轉化為日式風味，真是一股神奇的魔力。這裡為大家搜羅了各式紫蘇料理。

關於食材的詳細介紹請閱讀：「紫蘇（Shiso）：香氣清爽的日本草本代表」

起司炸雞柳

無論作為下酒菜或是便當配菜都大受歡迎。想到把紫蘇和起司搭配在一起的人簡直是天才！



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明太子義大利麵

將煮好的義大利麵拌入明太子，再撒上切成細絲的青紫蘇，原本的義式料理瞬間就能變身為日式風味。



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紫蘇青醬

用紫蘇來取代熱那亞青醬（Genovese）中的羅勒。後味更加清爽。



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日式漢堡排

濃郁的多蜜醬固然美味，但若擺上紫蘇與白蘿蔔泥做成日式風味，熱量立刻降低！



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烏賊握壽司

烏賊握壽司和青紫蘇是絕配。在白色的醋飯與白色的烏賊之間夾入一片紫蘇，看著那隱約透出的淡淡綠意，不禁令人心動。



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紫蘇捲

將加入芝麻、碎核桃和糖一同揉捏而成的味噌用紫蘇包裹後下鍋油炸。這是廣受宮城縣、岩手縣、山形縣等東北地區喜愛的鄉土料理。在當地的公路休息站（道之驛）或伴手禮店的商品架上絕對少不了它。



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標題圖片：水煮吻仔魚丼（PIXTA）