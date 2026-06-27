生薑料理精選：雖不起眼，卻存在感十足！

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

生薑，看似平凡無奇，卻會在烹調中「大放異彩」。本文為大家介紹幾道口感清脆辛香的日式生薑料理。

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薑汁燒肉

這是一道日本學校餐廳和日式餐廳的經典料理。先將豬肉切成厚片，放進加入大量生薑泥的醬油醬汁中醃製，然後進行煎烤，一道鮮嫩又充滿生薑香氣的誘人美食便完成了。



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生薑佃煮

這是一種鹹中帶甜的小菜，即使沒有其他菜餚，光是有它也足夠下飯，還常被用作保存食物。做法也很簡單，只需把薑片在醬油、砂糖、酒、水等製成的調味醬汁中熬煮，直至水分收乾即可。



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甜醋嫩薑

初夏上市的嫩薑，水分充足，辛辣味較淡。將其切成薄片後略微汆燙，然後放入甜醋中醃漬，一道爽口的下酒菜或家中常備小菜就完成了。嫩薑中所含的花青素與醋反應後呈現出淡櫻花粉，看起來也清涼可人。



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Gari（壽司薑）

「甜醋嫩薑」在壽司店中稱作「Gari」，此名似乎源自於在咀嚼時發出的「gari-gari」聲響。據說Gari不僅有去除口中餘味的作用，對生魚片的殺菌也有效果。



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生薑泥

不僅可用作涼拌豆腐、烏龍麵、青背魚類的生魚片等的調味料，也常用於燉煮料理或油炸食材的預先調味，或點綴在做好的料理上，以增加風味或美化外觀。



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薑絲

將生薑切成如針般的細絲，點綴在燉魚或燉煮料理上，顯得比生薑泥更美觀有型。



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Hajikami

將「葉薑」，即在根莖尚小且柔嫩時帶葉採收的細長狀幼薑（亦稱「筆薑」），在甜醋中醃漬製成的小菜。它經常搭配在日式烤魚中，用以增添色彩或去除口中餘味。顏色偏紅的莖部比較硬，但顏色偏白的部分口感較好，適宜食用。在日語中，「Hajikami」是生薑的古稱，漢字寫作薑的「薑」。



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