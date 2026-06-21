蓮藕料理精選：味道鮮美，口感清脆

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

蓮藕在秋冬是當季。不過，之前採收的「夏藕」也別有一番風味：水分充足，格外爽脆，適合用來做醋醃藕、金平料理、沙拉等講究口感的料理。

相關閱讀，請點擊：《蓮藕：既「爽脆」又「鬆軟」的個性派根莖類蔬菜》

醋醃藕

這是一道日式家常醃菜，將切成薄片的蓮藕汆燙後泡入糖醋中製作而成。醋醃藕清爽開胃，若將藕片邊緣切一圈V型凹槽，就能營造出如同在餐桌上裝飾了鮮花般的效果，更加富有趣味。



（PIXTA）

金平料理

傳統的日本金平料理是牛蒡中加上適量辣椒炒製而成的甜辣風味料理。而金平蓮藕，則是近年來在日本流行的「居家飲食」熱潮中誕生的金平牛蒡料理的「變化版」。因其口感爽脆、外觀誘人，現已成為日本人家中常備的料理。



（PIXTA）

日式什錦燉菜

這是日本傳統年菜中不可或缺的一道菜，是在多種食材中放入醬油、糖等調味料燉煮而成的。具有「前途光明」寓意的蓮藕是其中的必備食材。



（PIXTA）

天婦羅

這道簡簡單單的料理，最能讓人品味食材的原味。沾上鹽食用，蓮藕的甘甜會在口中迅速彌漫開來。



（PIXTA）

炸蓮藕夾

在兩片蓮藕之間夾入魚漿或肉餡，再裹粉油炸（也可做成天婦羅）。趁熱吃超美味！



（PIXTA）

芥末蓮藕

這是一道熊本縣的地方特色料理。相傳，從前熊本有個體弱多病的藩主，旁人建議他吃蓮藕滋補身體，但他嫌蓮藕是「在泥中生長的不潔之物」而不願動筷。於是人們在藕孔中填入芥末味噌，再裹上麵粉和蛋黃調製的麵衣油炸，讓藩主愛上了這道料理，並將烹飪方法嚴加保密，不傳外人。因此，這道料理至今也是僅在熊本才能品嚐到的特產。



（PIXTA）

標題圖片：裝飾有花瓣形藕片的散壽司（PIXTA）