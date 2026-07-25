樸實卻滋味深長，令人聯想起「媽媽的味道」：羊栖菜料理大匯集

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

漆黑又樸實的海藻「羊栖菜」，經常是為了顧及營養均衡與配色而加入料理中。就像父母在餐桌上叮嚀著「要好好吃乾淨喔」那樣，家常料理正是它最能大顯身手的領域。

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→「羊栖菜：日本國產極為珍貴！家常菜的搭配常客——黑色色澤鮮明的樸實海藻」

燉煮羊栖菜

說到羊栖菜就非這道莫屬！這是最具代表性的經典配菜。將羊栖菜與切成細絲的紅蘿蔔、油豆腐，以鹹甜的醬油風味一同燉煮。有時也會加入竹輪等魚漿製品、蒟蒻或大豆。這不僅是家庭常備菜，也經常作為定食的附菜，或居酒屋的餐前小菜登場。

羊栖菜炊飯

放入與燉煮羊栖菜相似配料製成的日式炊飯。也有僅混入羊栖菜香鬆的簡易版本。



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梅子羊栖菜

將羊栖菜與切碎的梅乾一同燉煮，並撒上白芝麻，是一道滋味深長的常備菜。將其翻炒並炒乾水分製成的「香鬆」也有在市面上販售，是相當受歡迎的搭配組合。



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羊栖菜豆腐漢堡排／羊栖菜玉子燒

以雞絞肉與豆腐製成的和風漢堡排，或是早餐與便當菜中相當受歡迎的高湯玉子燒，也經常會混入羊栖菜。在配料中加入羊栖菜，不僅能為視覺外觀增添點綴，還能提升營養價值。



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標題圖片：燉煮羊栖菜（PIXTA）