只需輕輕一灑就能讓料理變得華麗：柴魚片料理大集合

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

在昭和時代，每次使用都必須用「刨柴魚器」現刨，但多虧了市售小包裝柴魚片的普及，現在我們隨手一灑，就能輕輕鬆鬆地為料理點綴上這份「美味」。

關於食材的詳細介紹請看這裡

→「柴魚：高湯美味便能撫慰心靈 代表和食鮮味（Umami）的經典食材」

柴魚片拌飯

在剛煮好的熱騰騰白飯上撒上滿滿的花柴魚片。光是這樣就足夠美味了，若是再放上一顆生蛋黃，簡直是至高無上的幸福。



（PIXTA）

柴魚飯糰

雖然最近專賣店和便利商店接二連三推出各式各樣的創意飯糰新口味……但自古以來最經典的「柴魚（おかか）」飯糰，那溫和的滋味最是讓人感到安心。



（PIXTA）

涼拌菠菜＆涼拌豆腐

這兩道是撒上柴魚片點綴的代表性料理。雖然不加柴魚片也完全說得過去，但「有加」跟「沒加」的美味程度簡直是雲泥之別。



涼拌菠菜（左）涼拌豆腐（右）（PIXTA）

土佐煮

這是在醬汁中加入柴魚片一同燉煮，讓柴魚鮮味完美滲透的煮物。說到土佐煮，大家通常會先想到竹筍，但換成新馬鈴薯或蒟蒻等其他食材也完全沒問題。由於高知縣以鰹魚的「一支釣（一本釣り）」聞名，且自古以來柴魚製作便相當興盛，因而得名。



土佐煮（PIXTA）

炒烏龍麵

與日式醬汁的風味也是絕配。不論是炒烏龍麵、日式炒麵、大阪燒還是章魚燒，只要撒上柴魚片，美味程度絕對大升級！



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標題圖片：宛如藝術品般的大阪燒（PIXTA）