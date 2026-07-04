毫無罪惡感便能大口享用的超低熱量：蒟蒻料理大集合

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

濃郁的調味帶來十足的飽足感，卻同時是無麩質、低醣、低熱量的神仙食材！這裡為您搜羅了各式看起來令人垂涎三尺的蒟蒻料理！

關於食材的詳細介紹請看這裡

→ 「蒟蒻：富含纖維且低熱量 最強的排毒食材」

味噌田樂

與濃郁偏甜的味噌醬堪稱絕配。



（PIXTA）

蒟蒻刺身

使用澀味較少的高品質蒟蒻精粉，且因水分含量較多，呈現出水嫩Q彈的口感。外觀看起來十分清涼，非常適合作為夏天的配菜。除了搭配生薑醬油，和醋味噌也很對味。



（PIXTA）

燉內臟

享受它與內臟及蔬菜截然不同的口感對比。燉煮到緊緊鎖住醬汁、完美入味的滋味最是迷人！



（PIXTA）

丸子蒟蒻

山形縣的靈魂美食「Tamakon」。這是直徑約3公分、比桌球還小上一圈的球狀蒟蒻。不加一滴水、僅用醬油燉煮到入味是正宗的山形風格。在祭典或活動中，通常會串成串販售，方便人們邊走邊吃。



山形縣公關照片圖庫提供

「蒟蒻絲（Shirataki）」與「絲狀蒟蒻（Itokonjac）」

「蒟蒻絲（Shirataki）」是將凝膠狀的原料透過像蓮蓬頭般的細小孔洞擠出成型；相較之下，過去的「絲狀蒟蒻（Itokonjac）」則是將板狀蒟蒻切成細絲製成。現在兩者均採用相同的製法，僅因粗細不同而有不同的稱呼。在西日本，較粗的種類會被稱為「Tsuki-konjac」等，依地區和製造商而有所差異。



「蒟蒻絲」與「絲狀蒟蒻」（PIXTA）

壽喜燒

雖然主角毫無疑問是肉片，但燉煮後吸飽滿滿醬汁的蒟蒻絲，其美味程度更是別具一番風味。



（PIXTA）

標題圖片：關東煮中不可或缺的蒟蒻與蒟蒻絲（PIXTA）