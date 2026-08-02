吉野山中的白色鑽石無比澄澈：葛粉料理大彙集

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

在雜菌不易繁殖的嚴寒時節，歷經一次又一次反覆精製的過程被稱為「吉野曬（Yoshinozarashi）」。如此淬鍊出的雪白葛粉，被尊稱為「白色鑽石」而備受珍視。

關於食材的說明請看這裡

→ 「葛（Kuzu）：自《古事記》時代起便是奈良吉野的名產——優質水源與冬日嚴寒孕育出最高級極品」

葛切（Kuzukiri）

只需將葛粉加水溶解後薄薄倒入平底盤等容器中，再隔水加熱即可。材料與步驟都非常簡單！現做現吃那種滑順咕溜的口感簡直太棒了！



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將葛切加入火鍋食材時，要先將乾貨浸水泡軟後再使用。



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葛餅（Kuzumochi）

晶瑩剔透且口感Q彈。與葛切一樣，淋上黑糖蜜或黃豆粉享用。順帶一提，這與作為川崎大師名產等廣為人知的關東「久壽餅」完全是不同的東西喔！



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芝麻豆腐

據說誕生於弘法大師（空海）約1200年前所開創的高野山，是精進料理的代表菜色之一。將生芝麻去皮後，加入高野山的水與吉野葛，在研缽中研磨至滑順，最後加熱炊煮而成。



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葛湯

將葛粉用熱水沖開，加入生薑或蜂蜜，身體就會從內而外變得暖呼呼。有時也會用於嬰幼兒副食品或吞嚥飲食的「勾芡」。



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【資料】

奈良縣 豐富食與農振興課 「 吉野本葛」

標題圖片：PIXTA