栗子料理精選：秋日風味，綿密香甜！

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

栗子雖是秋季食材，但糖漬栗子則一年四季都能買到。相比於入菜，栗子更常用於製作點心。那鮮亮的金黃色澤與綿密甘甜的口感，與地瓜頗有幾分相似，卻給人一種「更高級些」的印象，因而備受青睞。

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栗子飯／栗子糯米飯

買來當季栗子後，首先要嚐嚐栗子飯。雖然剝皮的工序頗為麻煩，但這份辛苦絕對值得。如果把普通白米換成糯米，就能做出口感黏軟的栗子糯米飯；若再加一些菇類等配料，秋天的季節感更是直接拉滿。



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栗金團

燦燦金色令人聯想到財源廣進，吉祥的寓意讓這款佳餚在年菜中不可或缺。它通常是在地瓜泥中加入糖漬栗子製成的。但若用栗子泥替代地瓜泥，那就更具高級感了！



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栗子的著名產地岐阜縣中津川市及周圍地區，還有一種同樣稱作「栗金團」的甜點。做法非常簡單，只需在栗蓉內拌入砂糖，然後包在布中擰壓出造型，即可製成一款特色美味。



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栗荴煮

把帶著栗荴的栗子在糖水中煮製而成，堪稱最佳茶點。



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栗子羊羹

這是一款在紅豆餡中加入糖漬栗子及麵粉後蒸熟凝固而成的日式甜點。在軟糯的口感中，栗子的顆粒感成為點睛之筆。



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栗子饅頭

為呈現栗子般的深褐色澤，多會在表面塗上蛋黃液後烘烤。有些日式甜點店更是費盡巧思，或將饅頭頂端捏出尖角，或在下方撒上罌粟籽等，力求造型與栗子神似。



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此外還有栗子銅鑼燒、栗子金鍔餅、栗鹿之子等，使用栗子的日式甜點數不勝數。只要加入栗子元素，味道與顏值便能同步提升，作為贈禮也很受歡迎。

蒙布朗

以擠成條狀的奶油栗子泥為特色標誌的這款蛋糕，其實發源於日本。據說這款取名自歐洲阿爾卑斯山脈最高峰白朗峰（意為「白色山峰」）的甜點店招牌商品大獲好評，繼而風靡全國。



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調查、編寫：E-Craft

標題圖片：栗子飯（PIXTA）