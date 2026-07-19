柿子料理精選：從傳統保存食品柿餅，到藥食同源的柿葉

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

柿子能夠鮮食實為近代以後之事，故傳統料理與甜點多使用柿餅。日本全國栽培的柿子品種繁多，品嚐各地柿餅，比較其不同的風味，亦別具一番樂趣。

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涼拌柿乾絲

寓意吉祥的「紅白涼拌」料理是年菜與喜慶宴席上的經典料理，它一般是用紅蘿蔔和白蘿蔔製作的，若在其中加入柿乾絲後則變成「涼拌柿乾絲」，柿乾的甘甜恰到好處地中和了醋的酸味。



佐賀縣的涼拌柿乾絲（農林水產省網站）

柿羊羹

在岐阜縣等柿子的著名產地製作的日式甜點，多以柿餅、白砂糖和寒天為主要原料，有的地區則把柿餅混入白豆餡中製作。



（PIXTA）

柿餅

柿餅是日本傳統的保存食品，一般使用澀柿製作，這是因為脫澀後的澀柿甜度比甘柿還高之故。削皮汆燙後，用繩子一一串起果蒂並掛在避雨的屋簷下。一週後，輕輕揉捏果肉，開端但需注意不可弄破果實。為使含糖的果汁充分析出表面，此後亦要反覆按揉，晾曬約1個月即可完成。

透過在低溫環境中乾燥，柿子中的糖分結晶，表面會出現一層白霜。以柿餅產量居全國之冠的長野縣特產「市田柿」為代表，這種柿餅在日本各地都很常見。



柿餅製作風景（尾道觀光協會）

福島的「Anpo柿」等半乾柿餅因容易發霉，需去皮後經硫磺燻蒸。這種處理可成就黏糯的獨特口感。另外，削下的果皮曬乾後用於醃漬醬菜，可增添甜味。



Anpo柿（福島縣觀光物產交流協會）

柿餅配奶油乳酪

令人意外的是，柿餅這款有名的日本果乾與奶油乳酪竟是天作之合。撒上一些黑胡椒，與紅酒也是絕配。



（PIXTA）

柿葉壽司

此為柿葉的巧妙利用方法，是柿子的一大產地奈良縣吉野地區的鄉土料理。在沒有冷藏技術的年代，人們將近海捕撈的鯖魚用鹽醃製後運至奈良，將其與醋飯一同用柿葉包裹，做成押壽司，於是就有了這道料理。富含單寧的柿葉具有防腐功效，大大延長了保存期限。葉片的清香微微滲入壽司，更添獨特風味。



（PIXTA）

柿葉富含維他命C，也有人將其蒸製曬乾後用作茶飲。渾身是寶的柿子用途廣泛，但有一種名為「柿種」的酥脆可口的日本小零食，雖然形似柿子核，但只是米粉製的零食，務請不要弄錯。

調查、編寫：E-Craft

標題圖片：奈良縣的涼拌柿乾絲（農林水產省網站）