日、西、中式都能搭配，令人心服口服的「絕妙組合」！納豆料理大匯集

日、西、中式都能搭配，令人心服口服的「絕妙組合」！納豆料理大匯集飲食 文化 生活
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關於食材的說明請看這裡
→「納豆：以獨特氣味與黏稠感獨樹一格的發酵食品」
納豆拌飯
將納豆與附帶的醬油、黃芥末充分攪拌，淋在熱騰騰的白飯上大口享用，光是這樣就是一道佳餚！最經典的配料有蔥花、生薑泥、青海苔等。若想嘗試「變換口味」，可以稍微加入美乃滋、醋或香油。搭配泡菜或生雞蛋也十分受歡迎。在北日本，甚至有些地區會加入砂糖調味。
納豆炒飯
烹調訣竅在於將納豆翻炒至沒有黏稠拉絲。
納豆卷
與包入小黃瓜的「河童細卷」並稱雙璧，是平價壽司的代表性品項。在超市和便利商店也能輕鬆買到。
黏呼呼丼
搭配秋葵、山藥、海帶芽孢葉（Mekabu）等其他帶有黏性的食材，便能做出一碗富含膳食纖維、飽足感十足的丼飯。
納豆蕎麥麵／烏龍麵／義大利麵／麻糬
與白飯以外的主食也極為契合！請隨喜好撒上配料一同享用。
納豆烤豆皮
將油豆腐（炸豆皮）切開呈袋狀，塞入納豆後煎烤。這款大豆製品強強聯手的組合，不論當作配菜或下酒菜都很合適。
此外，還有以蛋皮包覆煎烤的「納豆歐姆蛋」、加入咖哩的「納豆咖哩」，以及鋪在吐司上的「納豆吐司」等，許多融入現代飲食生活的創意吃法。
接下來，我們將介紹自古流傳至今的傳統食品。
納豆味噌湯
在秋田縣與山形縣，將磨碎的納豆加入味噌湯中是相當傳統的烹調方式。若想省事，直接使用碎納豆或一般納豆，也同樣風味十足。
五斗納豆
在碎納豆中加入鹽與米麴進行二次發酵，是山形縣的鄉土料理。其外觀與鹹度皆與味噌相近。也有「雪割納豆」、「麴納豆」等稱呼。
蘿蔔絲拌納豆（Soboro納豆）
在產量獨占鰲頭的茨城縣，過去因為納豆拉絲效果不佳時，將其與蘿蔔絲一同用鹽醃漬，便成了這道料理的起源。作為能長期保存的鄉土美食，至今仍常出現在餐桌上。其日文「Soboro」因地方口音，有時也被稱為「Shoboro」納豆。
順帶一提，「甘納豆（甜納豆）」是一種將豆子煮甜後乾燥製成的日式傳統點心。因其外觀與用麴菌發酵的「鹽辛納豆」相似而得名。它既沒有獨特氣味，也不會黏稠拉絲，請放心品嚐。
調查、統籌：E-Craft
標題圖片：納豆拌飯（PIXTA）