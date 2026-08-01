飽足感十足卻依然健康！日式食材的代表選手：豆腐料理大匯集

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

豆腐營養豐富，從主菜到副菜都能千變萬化。不僅天天吃都不會膩，更是對荷包十分友善的庶民好夥伴。

關於食材的說明請點閱

→ 「豆腐：遠比大豆肉更早便被親切稱為『田裡的肉』的優質蛋白質來源」

湯豆腐（水煮豆腐）

在寺社神社眾多、精進料理已作為飲食文化深植的京都，加上水質清澈的優勢，促進了豆腐料理的發展。據說湯豆腐起源於南禪寺。用昆布高湯將豆腐加熱，搭配蔥花、生薑泥等辛香配料，再淋上少許醬油享用，便能品嚐到大豆最原本的美味。



湯豆腐（©京都市媒體支援中心）

鍋物（火鍋）

天冷季節令人懷念的火鍋料理。壽喜燒、什錦鍋……帶有些微焦痕的烤豆腐，是火鍋料理不可或缺的角色！

涼拌豆腐（冷奴）

炎炎夏日沒胃口時，也能順滑爽快地入肚。冰鎮過的豆腐放上喜愛的配料，滴上醬油，以最簡單的方式享用吧。



（PIXTA）

煎豆腐排

加熱烹調適合使用不易破損的板豆腐。將煎出焦香的豆腐淋上高湯醬油等調味，多做成照燒風味。儘管飽足感十足，卻比肉類更好消化且更健康。



（PIXTA）

豆腐田樂（味噌烤豆腐串）

將豆腐用竹串串起後炙烤，塗上用山椒嫩芽等賦予香氣的味噌料理。據說是因其外觀酷似穿著白袴、踩著類似竹馬的「高足」木棍，以單腳跳舞的雜技藝人「田樂法師」而得名。



愛知縣的味噌田樂（照片提供：農林水產省「我們的鄉土料理」）

白和（豆腐泥拌菜）

將壓碎磨細的豆腐作為拌醬，與蔬菜、魔芋（蒟蒻）等拌勻，是一道風味溫和的副菜。



福島縣的白和（農林水產省「我們的鄉土料理」）

揚出豆腐（日式炸豆腐）

將瀝乾水分的豆腐裹上太白粉等油炸，再淋上醬油高湯享用。外酥內軟！



（PIXTA）

豆腐味噌湯

作為味噌湯的經典食材。與海帶芽、豆皮、大蔥等的組合千變萬化。



（PIXTA）

豆腐漢堡排

與雞絞肉等混合捏製成型。口感比純肉漢堡排更加鬆軟輕盈，適合想吃得清爽時享用。



（PIXTA）

麻婆豆腐

雖然彷彿能聽到「這明明是中華料理吧！」的吐槽，但這道菜在日本深植人心已久。清淡的豆腐與濃郁的豬絞肉完美搭配，微辣的口感令人大開食慾。



（PIXTA）

此外，西式吃法也正逐漸普及，沙拉或焗烤等菜色早已屢見不鮮。豆腐料理至今仍在持續進化。

調查、統籌：E-Craft

標題圖片：壽喜燒（PIXTA）