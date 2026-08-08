只要點綴一片果皮就能散發清爽香氣，襯托食材美味：柚子料理特輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

只要點綴一片黃色的柚子皮，就能增添清爽香氣與華麗色彩。巧妙地讓料理顯得高雅精緻，這就是柚子的魔法。

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→「柚子：清新香氣獨一無二！高知特產的黃色果實也吸引了海外的熱切目光」

清湯（吸物）

只要將果皮黃色部分薄薄削下，放進清湯或年糕湯上即可。當將湯碗端近臉旁，柚子清香便迎面而來，心情也隨之愉悅起舞。



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柚子醃蘿蔔

將黃色果皮切成細絲，在製作糖醋漬物時加入。柚子與蘿蔔非常搭配，是道清爽開胃的配菜。

柚子味噌

在調味偏甜的味噌中，加入磨成泥的柚子皮與果汁攪拌均勻。非常適合搭配蒸芋頭、燉蘿蔔或豆腐田樂等料理。



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柚庵燒

將食材浸泡於等比例的醬油、酒、味醂醃醬中再拿去烤製的料理，因創始者為江戶時代茶人北村祐庵（幽庵）而稱為「幽庵燒」。醃醬中常會加入柚子果汁，因此也會寫作「柚庵燒」。



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柚子橙醋

在果汁中加入醬油與味醂等調製而成，是火鍋不可或缺的調味醬。帶有清涼感的酸味，吃起來非常爽口。市面上雖有許多成品，但自家手作的香氣完全是不同層次！



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柚子胡椒

在尚未完全成熟變黃前採收青柚子，磨下果皮後與切碎的青辣椒、鹽一同研磨混合而成的膏狀辛香料。兼具清爽辛辣與微苦的完美協調。



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柚子盅

切下果實上部並挖空內部作為容器。常見於年菜或慶祝宴席等華麗場合的特別擺盤裝飾。外觀賞心悅目，柚子附著的餘香更能襯托料理美味。



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柚餅子（Yubeshi）

稱為「柚餅子」的和菓子大致分為「使用核桃的醬油風味餅菓子」以及「在柚子盅內塞入味噌、堅果與餅粉等，蓋上蓋子蒸熟後晾乾的保存食品」兩種，此處介紹的是後者。據傳源自平安時代末期，需要耗時數月才能完成的製作方法至今仍流傳於各地，是道風味獨特的珍饈。適合切成小片，作為茶點或下酒菜享用。



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調查、統籌：E-Craft

標題圖片：柚子醃蘿蔔（PIXTA）