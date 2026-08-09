不只是味噌湯！風味醇厚的「味噌」料理特輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

味噌是從北到南各地皆有釀造、具備豐富地方特色的調味料。它與各地特產相結合，孕育出了各式各樣的傳統美食與鄉土料理。

有關食材詳細訊息，請點閱以下

→「味噌：將大豆發酵、熟成而成的和食基本調味料」

味噌湯

在和食中提到湯品，首推味噌湯。說它是日本人的靈魂食物一點也不為過。配料的組合與使用的味噌種類皆可自由搭配，變化無限！



由左至右，上排為「麵麩與海帶芽」、「伊勢龍蝦與青海菜」、「蜆仔」，下排為「滑菇與蔥」、「豆腐與海帶芽」、「豚汁（豬肉味噌湯）」（PIXTA）

石狩鍋／牡蠣土手鍋

寒冷季節讓人想品嚐的鍋物。北海道的「石狩鍋」與廣島縣的「牡蠣土手鍋」是味噌風味鍋物的代表作。石狩鍋是在融入味噌的高湯中，燉煮北海道特產的鮭魚與蔬菜等。土手鍋則是將塗抹於鍋邊一圈的味噌（土手）漸次融入湯中，邊燉煮廣島名物牡蠣與蔬菜。經由燉煮多種食材，能創造出比味噌湯更深邃豐富的風味。



石狩鍋（北海道觀光機構）

味噌煮鯖魚

將鯖魚切片以味噌等調味料燉煮而成的家常料理。濃郁的調味非常下飯，是日式定食店的人氣餐點。

味噌燉烏龍麵

對愛知、三重、岐阜的東海3縣居民來說，提到味噌就是「八丁味噌」。熟成2年以上的豆味噌凝縮了大豆的鮮味，擁有獨特的風味。雖然被分類為赤味噌，但顏色幾乎接近漆黑。以這種味噌調製的湯頭，放入極具勁道的烏龍麵一同燉煮。



味噌燉烏龍麵（（公財）名古屋觀光會展局）

順帶一提，八丁味噌之名源於過去是在距離岡崎城以西八丁（約870公尺）的八帖町（舊八丁村）所製造。至今仍以與江戶時代相同的工法持續釀造的兩家老字號釀造所隔街相對，據說能以「八丁味噌」為名的僅有這兩家的味噌。

味噌關東煮

起源於在豆腐或蒟蒻上塗抹味噌烤製之「田樂」的關東煮。雖然日本全國各地都有在地風格，但東海3縣居民習慣搭配八丁味噌享用。傳統做法是將裝有味噌醬的深罐放在鍋子中央，在周圍燉煮食材後沾裹醬汁享用。最近也有直接在融入豆味噌的高湯中燉煮的「味噌關東煮」。



味噌關東煮（（公財）名古屋觀光會展局）

西京燒／味噌醃烤

關西地區盛行白味噌文化。其中京都傳統的「西京味噌」更是白味噌的代名詞。在這種甜美溫和的味噌中加入酒等調製成味噌醬床，將魚切片或厚切肉塊醃漬後拿去烤製，即為「西京燒」。其知名度之高，光憑此名即可獨當一面成為一道代表性料理。而在其他地區，使用西京味噌以外調製的味噌醬床也十分普遍。



（PIXTA）

白味噌年糕湯

正月過年享用的年糕湯（雜煮），依據地域不同，配料與風味也有所差異。以京都、大阪為中心的關西地區，習慣做成白味噌風味並加入圓年糕。在近畿與四國地區的部分區域，年糕湯也偏好使用白味噌。



（PIXTA）

花瓣餅

在以白大豆等製作的白豆沙中加入少許白味噌調製而成的「味噌餡」，帶有微鹹且具深度的風味。將味噌餡與甜煮牛蒡包入求肥（軟Q麻糬皮）中的「花瓣餅」，是慶祝新春非常受歡迎的和菓子。



（PIXTA）

調查、撰稿：E-Craft

標題圖片：味噌煮鯖魚（PIXTA）