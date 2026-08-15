「鮮菇」與「乾香菇」皆鮮味十足：香菇料理特輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

將乾香菇浸泡在剛好沒過菇體的水中約半天，就能完美泡發。這泡發出的香菇水稱為香菇高湯，運用於湯品或燉煮料理中，即可享受到濃郁的鮮味。以濃郁香氣與彈牙口感為魅力的鮮香菇，則適合用於燒烤或油炸料理。

有關食材的詳細說明，請點閱以下文章

→「椎茸（香菇）：日本最受廣泛喜愛的菇類——「鮮菇」是平民美味，「乾香菇」則略顯奢華」

鑲肉香菇

將鮮香菇去掉蕈柄，在蕈傘內側填入絞肉餡的經典家常菜。咬下的瞬間，香菇的鮮味與肉汁滿溢而出。無論是煎烤，或是裹上麵包粉油炸都非常美味。

烤／炒香菇

利用烤網直火烤製，僅僅滴上醬油的簡單調味，就能襯托出香菇的鮮味。肉質厚實的原木栽培香菇，以平底鍋煎炒並裹上奶油醬油風味，能帶來不輸給肉類的滿足感。

鍋物

鮮香菇是什錦鍋、水炊鍋、壽喜燒等鍋物不可或缺的定番食材。在蕈傘上切出花紋刻痕（劃花刀），除了外觀美觀外，還能讓食材更容易熟透並使鮮味充分滲透。



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炊飯

盡情品嚐滲入米飯中的鮮美！若使用乾香菇，在煮飯時加入泡發香菇的水，風味會更加提升。



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茶碗蒸

尺寸較小的香菇如果整朵放入看起來十分大方好看；若尺寸較大，切片加入亦可。使用乾香菇也相當合適。



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醬煮香菇

將乾香菇放入以醬油與砂糖調味過的泡發香菇水中甘鹹燉煮。單吃便能作為下飯的配菜，作為海苔壽司捲或素麵的配料也極受歡迎。



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清湯（吸物）

鮮香菇或乾香菇可依個人喜好選用。若使用乾香菇，加入泡發香菇的水，便能盡情享受濃郁的鮮味。



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醬煮什錦 / 築前煮

曾作為「節慶吉日（晴之日）」食材的乾香菇，是年菜（御節料理）醬煮什錦中不可或缺的吉祥物。關於其寓意有諸多說法，如「慢慢培育而成長茁壯」、「蕈傘上的龜裂紋路宛如象徵長壽的龜甲」、「酷似戰國時代足輕兵佩戴的陣笠」等，蘊含著「成長・繁榮」、「健康長壽」以及「元氣・壯健」等美好祝願。



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調查、統籌：E-Craft

標題圖片：鑲肉香菇（PIXTA）