溫州蜜柑：冠以中國地名卻源自日本的柑橘──在世界上被稱為薩摩蜜柑（Satsuma Orange）

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

容易用手剝皮、滋味甘甜、無籽且方便食用──溫州蜜柑是能以平實價格享用、代表日本的水果。

源自「薩摩」而非溫州

「蜜柑」易於剝皮且如蜜般甘甜，是小型柑橘的總稱，但多用來指稱收穫量占壓倒性多數的「溫州蜜柑」。

溫州蜜柑是以約400年前自中國傳入的柑橘為源頭，在薩摩藩（鹿兒島縣）長島偶然誕生的品種。雖然與以柑橘類產地聞名的中國浙江省溫州並無直接關係，但據傳命名由來是因其「像溫州的蜜柑一樣美味」。學名為Citrus unshiu。

溫州蜜柑在世界上被稱為「薩摩蜜柑」（亦以「曼達林」進行流通）。似乎是因為明治時期駐日的美國公使將薩摩產的苗木寄往佛羅里達而得名。在日本已被遺忘的原產地名稱，卻作為海外的通稱留存下來，十分有趣。據說因易於用手剝皮且甘甜美味，在英國與美國亦大受歡迎。



（和歌山縣觀光聯盟）

江戶時代以果實小粒且多籽的紀州蜜柑為主流，由於當時十分注重家業名號的存續，因此“無籽”的溫州蜜柑並不怎麼受青睞。進入明治時代後，因無籽帶來的便飲食性與適中的大小而大受歡迎，在氣候溫暖的地區開始盛行生產。現代則以和歌山縣、靜岡縣、愛媛縣為三大產地。分別冠以產地名的品牌「有田」、「三克日」、「宇和島」非常有名。這3個縣就占了全國溫州蜜柑收穫量的5成以上。



（和歌山縣觀光聯盟）

市場約從9月開始，稍微帶青色的極早生品種便會開始上市。盛產期為10～12月。

維生素C豐富，吃3個就幾乎能滿足1天的所需量，因此對預防感冒有效。果肉瓣上附著的白筋亦含有豐富的膳食纖維與維生素，但若在意口感的人，從蒂頭那一側剝皮會比較容易去除。

蜜柑大福

在大福中塞入一整顆草莓的「草莓大福」出現於昭和末期。隨後，使用了蜜柑等各式水果的水果大福應運而生。由於漂亮的切面非常適合拍照上傳SNS打卡，到了令和時代熱潮再度復甦。



（PIXTA）

水果三明治

這款商品同樣因色彩鮮豔的切面「超吸睛」而以年輕人為中心大受歡迎。將水果與鮮奶油一同夾入吐司中、既可作為簡餐亦可當作甜點的三明治據傳發源自日本，近年來在訪日外國遊客中人氣極高。



（PIXTA）

七味唐辛子

番外篇。曬乾的蜜柑皮被稱為「陳皮」，亦用於中藥。這是日本獨特的綜合香辛料「七味唐辛子」的經典成分。帶有清涼感的香氣與微微苦味，能為料理增添風味亮點。



（PIXTA）

採訪、統籌：E-Craft

標題圖片：PIXTA