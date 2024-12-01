「七味唐辛子」到底是哪七味？

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豚汁、烏龍麵、奴豆腐…只要撒上一點七味唐辛子，辣味和複合調料的風味就會讓食物的味道變得更加豐富。實際上，這是日本特有的混合香辛料，已有400年的歷史。

據說，七味唐辛子（七味粉）誕生於1625年，是在江戶（現在的東京）兩國橋附近的藥研堀（現在的東日本橋附近）開香辛料鋪的德右衛門從中藥中獲得啟發，將多種材料與辣椒混合調配而成的。它是日本特有的一種混合香辛料。

藥研堀地處本是護城河的河底，因其V字形的地形如同碾磨藥材的「藥研」而得此名，並成為附近一帶的地名。據說早年這裡是醫生和藥品批發商的聚集地。



藥研（PIXTA）

當初，七味唐辛子以藥用效果為賣點，在寺廟神社的門前等地銷售，受到人們的歡迎。後來隨著江戶飲食文化的傳播，它被帶到了日本全國各地。作為鼻祖的江戶「藥研堀」、信州「八幡屋礒五郎」和京都「七味屋本鋪」並稱為日本三大七味。

不同的商戶，在「七味」的組合上各有差異，有的突出辣味，有的注重香氣，但辣椒、山椒、芝麻是必不可少的3種材料。有的專營店會根據顧客的偏好現場調配，有的商家還出售獨創配方商品，比如使用羅勒、孜然等香草，以及重辣品種的辣椒等材料。

三大七味的配方

藥研堀 八幡屋 七味屋 辣椒 〇 〇 〇 山椒（日本花椒） 〇 〇 〇 烤辣椒 〇 黑芝麻 〇 〇 〇 白芝麻 〇 陳皮 〇 〇 罌粟籽 〇 火麻仁 〇 〇 〇 青海苔 〇 紫蘇 〇 〇 生薑 〇

辣椒

原產於中南美洲。傳說大航海時代由哥倫布帶入西班牙，後來傳到全世界。關於如何傳入日本眾說紛紜，一種說法是葡萄牙傳教士帶來的，還有一種說法是豐臣秀吉出兵朝鮮時帶回了種子。產生辣味的成分辣椒素具有增進食欲、促進血液循環、發汗燃脂等功效。



鷹爪椒（PIXTA）

山椒

芸香科落葉灌木。又稱「麻辣椒」，特點是具有會讓舌頭產生麻痹感的辣味。自古就被用作鎮痛、健胃的藥物。山椒粉是吃鰻魚時的必備調味料，同時也是七味唐辛子裡不可或缺的一味。



山椒（PIXTA）

芝麻

不飽和脂肪酸、維生素、蛋白質、鈣、鐵等營養成分均衡，自古就作為一種保健原料食材而受到人們的喜愛。憑藉濃郁的香味，在七味唐辛子中扮演著緩解辣味的角色。



芝麻（PIXTA）

火麻仁

作為一種雜糧，自古就是日本以及全世界民眾的日常食材。它在七味材料中顆粒最大，特點是咀嚼時口感鬆脆，並帶有特殊香氣。它富含蛋白質和礦物質，近年來作為超級食物受到廣泛關注。



火麻仁（PIXTA）

罌粟籽

在紅豆麵包表面經常可以看到撒有一些細小顆粒，那就是罌粟籽。其特點是在火上烘烤一下就會散發出芬芳的香氣，咬起來帶有彈性。雖然顆粒細小，但礦物質、維生素和食物纖維等營養成分均衡。



罌粟籽（PIXTA）

陳皮

橘皮曬乾後製成。具有止咳化痰、調理腸胃等功效，自古就被用作藥材。柑橘特有的清香也讓食材更加美味。



陳皮（PIXTA）

青海苔

由滸苔、緣管滸苔等鮮綠色海藻製作而成。吃章魚燒或御好燒（大阪燒）時撒的綠色粉末也以「青海苔」的商品名在市場上流通，但其實是名為海萵苣的另一種海藻。真正的青海苔比海萵苣更香，價格也更貴。



青海苔（PIXTA）

紫蘇

吃奴豆腐和素麵（麵線）時經常使用的配料，日本芳香類蔬菜的代表。富含維生素和葉紅素，清爽的香氣可以增進食欲。



綠紫蘇和紅紫蘇（PIXTA）

生薑

特有的辣味和香氣使其成為一味重要的調味料。除了可用作腸胃藥和感冒藥外，也是中藥的一大成分，具有鎮痛、止瀉等功效。



生薑（PIXTA）

標題圖片：PIXTA